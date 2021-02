WandaVision: Tommy e Billy diventano Thor e Capitan America in un video

Mentre attendiamo di scoprire come si svilupperanno i loro poter, Billy e Tommy, i gemelli figli di Wanda, si ‘allenano’ nei panni di altri ben noti eroi. In un video diventato virale, Tommy (Jett Klyne) sfoggia il martello di Thor dietro le quinte dal set di WandaVision. Klyne usa poi il Mjolnir per schiantarsi contro lo scudo di Capitan America, tenuto dal fratello Billy (Julian Hilliard). Il video dei baby-attori è stato condiviso questo fine settimana su Twitter, una scena diventata subito virale tra gli utenti.

Paul Bettany colpito dai fan

Con solo tre episodi rimasti nella serie, Paul Bettany continua a parlare dello show. In una recente intervista, l’attore ha raccontato il piacere nel vedere alcune teorie dei fan essere “incredibilmente accurate” su ciò che sta per accadere sullo schermo. “Adoro leggere le teorie dei fam su ciò che potrebbe accadere. E alcuni di loro sono incredibilmente accurate, in realtà”, ha ammesso.

WandaVision ha visto il ritorno di personaggi secondari da tutto il Marvel Cinematic Universe, tra cui Kat Dennings nei panni di Darcy Lewis. Ora, la Dennings ha rivelato di essere pronta a riprendere il suo ruolo nei futuri progetti dei Marvel Studios una volta concluso WandaVision. Durante un’intervista con Extra TV, all’attrice è stato chiesto se sarebbe apparsa in Thor: Love and Thunder, che ha recentemente iniziato la produzione in Australia. Lei ha ammesso di non sapere se sarebbe stata nel film, ma ha spiegato che sarebbe comunque apparsa in altri progetti Marvel. “Ci sono alcune cose che ho fatto per la Marvel che stanno uscendo che non sono questo, ma probabilmente non posso dirlo”, ha spiegato. Kat Dennings, alias Darcy Lewis, in precedenza aveva espresso il suo interesse ad unirsi a una potenziale serie spin-off di WandaVision incentrata su Jimmy Woo (Randall Park).