Zack Snyder vuole dedicarsi a un progetto su Artù

L’attesa per Justice League di Zack Snyder è quasi finita visto che il leggendario Snyder Cut debutterà su HBO Max il 18 marzo. Anche il futuro creativo di Zack Snyder oltre Justice League si sta intanto delineando. Il prossimo film del regista, Army of the Dead, dovrebbe arrivare su Netflix entro la fine dell’anno e, successivamente, potrebbe guardare alla leggenda arturiana per il suo prossimo progetto. In una recente intervista, Snyder ha rivelato che sta già lavorando a qualcosa che coinvolge la rivisitazione “fatale”, anche se si è rifiutato di rivelare esattamente cosa. “Sto lavorando a qualcosa, ma vedremo”, ha detto Zack Snyder a I Minutemen riguardo il prossimo progetto. “Ho pensato a una sorta di rivisitazione, come una vera e propria rivisitazione fatale, quel tipo di concetto mitologico arturiano. Vedremo. Forse questo arriverà a un certo punto”.

Ipotesi Justice League 2 tramontata

Anche se non è esattamente chiaro su cosa potrebbe lavorare il regista, ciò che è certo è che non c’è in progetto una Justice League 2 da parte di Zack Snyder. “Per quanto ne sappia, non c’è interesse né desiderio da parte della Warner Bros. di fare altri di questi film.” ha dichiarato. Una Justice League 2 diventa quindi ipotesi davvero remota.

Intanto Justice League di Zack Snyder sarà disponibile per lo streaming su HBO Max il 18 marzo. Purtroppo, per il nostro Paese non abbiamo ancora certezze. HBO vende i diritti delle proprie serie a vari servizi, da Sky fino a molti servizi pay-per-view. Ma HBO Max è un servizio relativamente nuovo e non sappiamo per certo dove possa approdare. Il cast dello Snyder Cut di Justice League non varia troppo dalla prima versione del film, tuttavia ci saranno aggiunte di attori e maggiore spazio ad alcuni personaggi.

Ecco i nomi del cast di Justice League, che saranno anche nello Snyder Cut: Ben Affleck: Bruce Wayne / Batman, Henry Cavill: Clark Kent / Kal-El / Superman, Amy Adams: Lois Lane, Gal Gadot: Diana Prince / Wonder Woman. Oltre a Ray Fisher: Victor Stone / Cyborg, Jason Momoa: Arthur Curry / Aquaman, Ezra Miller: Barry Allen / Flash, Willem Dafoe: Nuidis Vulko, Jesse Eisenberg: Lex Luthor. Inoltre Jeremy Irons: Alfred Pennyworth, Diane Lane: Martha Kent, Connie Nielsen: Ippolita. Infine J. K. Simmons: James Gordon, Ciarán Hinds: Steppenwolf, Amber Heard: Mera, Joe Manganiello: Slade Wilson / Deathstroke.