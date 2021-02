Poche possibilità per un Justice League 2 diretto da Snyder...

Zack Snyder ha rivelato che la Warner Bros. non ha “alcun interesse” per un altro adattamento della DC Comics diretto da Snyder dopo Justice League. WarnerMedia ha speso oltre 70 milioni di dollari per restaurare il leggendario Snyder Cut – il taglio da regista mai visto di Zack Snyder. Il presidente della DC Films Walter Hamada ha confermato a dicembre che Snyder attualmente non fa parte del futuro del franchise. Mentre si prepara a lanciare il suo taglio alla regia di quattro ore con rating R, il regista ha dunque ribadito che non ci sono piani per un Justice League 2. Intervistato da I Minutemen, ha spiegato che, “per quanto ne sappia, non c’è interesse né desiderio da parte della Warner Bros. di fare altri di questi film.” Una Justice League 2 diventa quindi ipotesi davvero remota.



Il ritorno di Joker in una ‘nuova versione’

Per la sua apparizione nella Justice League di Zack Snyder, il Joker di Jared Leto non sfoggerà i tatuaggi che indossava in Suicide Squad. Il regista Zack Snyder ha ora fatto luce su ciò che ha portato a questo cambiamento. “Direi che ne è passata di acqua sotto i ponti. Chissà cosa è successo”, ha detto Snyder a Vanity Fair, lasciando in pratica senza una risposta la decisione. “Non so se sta indossando del make-up, non so cosa sta succedendo. È difficile da dire esattamente”.

Zack Snyder ha anche spiegato che questa iterazione del Joker di Leto apparirà attraverso una visione vissuta da Batman. “La cosa bella della scena è che è Joker che parla direttamente a Batman di Batman”, ha detto Snyder. “È Joker che analizza Batman su chi è e cosa è. Questa è la cosa che mi è sembrata che i fan meritassero dall’Universo DC“. Jared Leto ha già interpretato il ruolo di Joker in Suicide Squad del 2016.