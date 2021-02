Jared Leto nega la storia del ratto morto sul set di Suicide Squad

Jared Leto ha davvero regalato un topo morto a Margot Robbie ai tempi di Suicide Squad? Stando a quanto dichiara l’attore, è assolutamente falso. Le voci sul set suggeriscono che Jared Leto avrebbe inviato ai suoi co-protagonisti regali in stile Joker durante la produzione dell’adattamento della Warner Bros. DC Comics. Ma il regalo fatto alla Robbie a quanto pare non è quello descritto. Pare infatti non abbia inviato alla star di Harley Quinn un topo morto, bensì un topo ancora vivo di nome Rat Rat. Robbie lo ha confermato nel 2015, rivelando in un’intervista a Elle che lo teneva come animale domestico. D’altronde l’idea dell’attrice era: “se Harley avesse ottenuto qualcosa da Joker, probabilmente lo avrebbe apprezzato”.

La spiegazione di Jared Leto

Jared Leto in merito ha dichiarato: “Non ho mai dato a Margot Robbie un topo morto. Non è vero”, chiarendo dunque la questione in una recente intervista con GQ. Per poi aggiungere: “In realtà le compravo anche un sacco di cibo! A Toronto avevo scoperto questo posto che faceva degli ottimi panini vegani alla cannella.” Al momento, Jared Leto è tra i protagonisti di Fino all’ultimo indizio. Lo ritroveremo nei panni del Joker nella nuova versione di Justice League firmata da Zack Snyder.

Circa sei mesi prima di diventare il Joker del DCEU in Suicide Squad, Jared Leto ha vinto un Oscar come miglior attore non protagonista. Il film che gli ha permesso di ottenerlo è Dallas Buyer’s Club del 2013 che ha anche vinto l’Oscar per il miglior trucco e acconciatura. Il co-protagonista di Leto, Matthew McConaughey, ha inoltre portato a casa il premio come miglior attore protagonista. Eppure, dopo averla conquistata, Leto ha apparentemente smarrito l’ambita statuetta. Lo ha confessato in una nuova intervista, ammettendo che da tre anni ormai non sa dove sia finita.