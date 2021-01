Il secondo episodio speciale di Euphoria è in arrivo su Sky

Il primo episodio speciale di Euphoria è stato pubblicato il 6 dicembre e si concentrava sulla protagonista Rue, interpretata da Zendaya. Il secondo episodio speciale invece sarà disponibile nella notte tra il 24 e il 25 gennaio 2021 alle 03:00 e il 25 gennaio alle ore 23:00, in esclusiva su Sky Atlantic e NOW TV.

Jules sarà la protagonista di questo nuovo episodio.

Il secondo episodio speciale di Euphoria è in arrivo

Euphoria, l’acclamato ritratto a luci al neon della Generazione Z che è valso a Zendaya un Emmy Award come migliore attrice protagonista, ritorna alla riscossa.

Le riprese della seconda stagione sono state interrotte a causa dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo ma Sam Levinson, il creatore della serie, ha trovato un modo innovativo per continuare la storia. Ha deciso di realizzare due episodi speciali che fungono da tessuto connettivo tra la prima stagione e la seconda, attualmente in fase di produzione.

Il primo episodio speciale, intitolato “Part One: Rue”, è andato in onda a dicembre 2020 ed è stato molto apprezzato dal pubblico. A breve invece, precisamente il 25 gennaio 2021, arriva la seconda parte dedicata a Jules. Scritto e diretto dal creatore della serie HBO Sam Levinson, F*ck Anyone Who’s Not A Sea Blob andrà in onda in contemporanea con la messa in onda americana su Sky Atlantic e NOW TV.

L’episodio segue Jules durante le vacanze di Natale mentre riflette sull’anno appena trascorso.

Cos’è Euphoria?

Euphoria è una serie televisiva statunitense creata da Sam Levinson per il network HBO. La serie si ispira all’omonima miniserie israeliana, ideata da Ron Leshem, Daphna Levin e Tmira Yardeni ed è andata in onda a partire dal 16 giugno 2019 negli Stati Uniti.

La serie racconta le vicende di un gruppo di liceali alle prime armi con droghe, sesso, identità, traumi, amore e amicizia.

Per concludere vi ricordiamo che la serie ha vinto il Diversity Awards 2020 come miglior serie tv straniera. In Italia lo show è stato trasmesso su Sky Atlantic durante l’autunno del 2019. Fin da subito è riuscito a creare dibattiti per le tematiche portate in scena, sia per il modo in cui tali tematiche sono state trattate.