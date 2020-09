Ewan McGregor riflette sull’accoglienza dei prequel di Star Wars

Quando la trilogia del prequel di Star Wars è arrivata nei cinema, l’entusiasmo è salito alle stelle proprio in memoria del successo di quella originale. Ma quei film rivolti a un pubblico più giovane rispetto a coloro che sono cresciuti con l’originale, non sono stati accolti del tutto positivamente da una fetta di fan. Ewan McGregor ha recentemente riflettuto su questa delusione per Star Wars e si è pienamente immedesimato nei fan frustrati. “I nostri film non sono piaciuti molto quando sono usciti, dalla mia generazione che ha amato i primi”, ha condiviso McGregor con Empire.

Ewan McGregor molto apprezzato dai fan

Ewan McGregor ha inoltre aggiunto: “George [Lucas] voleva portare i nostri in una direzione diversa, aveva un’idea diversa. All’epoca era difficile, me lo ricordo. Ma ora, dopo tutti questi anni, sono davvero consapevole di ciò che i nostri film hanno significato per la generazione per cui sono stati creati, i bambini di quel tempo”. È interessante notare che i fan di tutte le generazioni hanno ampiamente elogiato la performance di McGregor di Obi-Wan Kenobi come uno degli elementi di spicco dei film.

Uno dei punti che i fan lamentano dei prequel è quanti effetti visivi ci fossero e come Lucas abbia apparentemente spinto gli effetti al loro limite. Il tutto perché poteva, invece di usarli per creare l’esperienza più piacevole possibile. Anche lo stesso McGregor ha ammesso di aver lottato con il processo di ripresa, spiegando in dettaglio che è entusiasta di tornare come Kenobi nella nuova serie Disney+ perché ci sarà un processo meno complicato. “I primi tre [film di Star Wars] che ho fatto erano davvero all’inizio della fotografia digitale“, ha spiegato l’attore.