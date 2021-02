L’ex-regista di Fantastici Quattro è curioso di vedere un nuovo Galactus

L’ex regista dei Fantastici Quattro Tim Story ha dichiarato che “non vede l’ora” di guardare i Marvel Studios dare vita a Galactus quando il franchise verrà riavviato all’interno del Marvel Cinematic Universe. Il sequel di Story del 2007, Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer, ha reimmaginato il divoratore di mondi che consuma il pianeta come una nuvola cosmica che prende la forma dell’elmo delle storie del personaggio dai classici fumetti Marvel. Lasciata per lo più fuori dallo schermo come un discreto cameo, la versione Fox di Galactus è stata infine distrutta dal suo araldo: il navigatore spaziale Silver Surfer (Doug Jones e Laurence Fishburne), quando ha unito le forze con i Fantastici Quattro.

Le parole di Tim Story

“Alcuni avevano paura di come sarebbe potuto apparire Galactus nella sua [vera forma]”, ha detto Tim Story a DesdeHollywood quando è stato intervistato prima del suo nuovo film Tom e Jerry. Per poi aggiungere: “Quello che non vedo l’ora è quando [i Marvel Studios] metteranno le mani su Galactus”. “Quando ho visto Ant-Man sul grande schermo [in Avengers: Endgame], quando l’ho visto, ho detto, ‘Oh mio Dio, aspettate finché non arrivano a Galactus”. Story ha svelato che avrebbe adorato lavorare ai film in questione con il pubblico di oggi.

Poco tempo fa, un tabloid ha lanciato la notizia secondo la quale Jennifer Lawrence si sarebbe unita al cast del reboot dei Fantastici Quattro. Una notizia che ha messo in subbuglio i social, scatenando la gioia di molti fan che sono però stati poi delusi. Stando a quanto ha fatto sapere un giornalista di Hollywood Trade Deadline, Justin Kroll, solitamente fonte precisa e affidabile, la Lawrence non ci sarà. “Tutto quello che dirò è che la Marvel ha appena iniziato a incontrare potenziali sceneggiatori per i Fantastici Quattro. Non c’è una sceneggiatura e ci vorrà un bel po’ prima che inizino le riprese”, ha fatto sapere, spiegando dunque lo stato attuale del film.