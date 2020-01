Per gli amanti del cinema, il 2020 sarà un anno pieno di grandi ritorni. Da Daniel Craig che torna ad avventurarsi con 007 a Tom Cruise che riveste i panni del mitico aviatore Pete Mitchell 34 anni dopo i fatti del primo film, il 2020 si prospetta ricco di grandi sorprese e sì, anche un po’ di malinconia. Se tanti dunque saranno i ritorni, ancora molti saranno i titoli interessanti che meriteranno attenzione nei prossimi mesi.

FILM 2020: GRANDI RITORNI E NON SOLO…

In questo articolo ne abbiamo selezionato alcuni che riteniamo essere davvero imperdibili e che potrebbero riservare allo spettatore grosse sorprese. Scopriamoli

BILL & TED: FACE THE MUSIC

Bill & Ted 3: Face the Music, film che vedrà protagonisti tra gli altri Keanu Reeves e Alex Winter, uscirà il 21 agosto 2020. Si tratta del terzo capitolo della serie iniziata nel 1989 con Bill & Ted Excellent Adventure e proseguita nel 1991 con Un mitico viaggio.

La sinossi ufficiale del film ci anticipa che: “Per soddisfare il loro destino, gli amici William ‘Bill’ S. Preston e Theodore ‘Ted’ Logan, ormai arrivati alla mezza età, si lanciano in una nuova avventura”. Una nuova figura sconvolgerà le loro vite: “Un visitatore dal futuro li avverte che solo le loro canzoni potranno salvare la vita come la conosciamo e portare pace e armonia nell’universo. Lungo il loro cammino saranno aiutati delle loro famiglie, i loro vecchi amici e qualche leggenda della musica”. Il film sarà diretto a New Orleans da Dean Parisot, regista conosciuto per Galaxy Quest, Red 2 e Dick & Jane – Operazione furto, mentre come sceneggiatori compariranno Chris Matheson e Ed Solomon. Il film vedrà anche Steven Soderbergh nel ruolo di produttore esecutivo.

BIRDS OF PREY

Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn (Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) è un film di supereroi statunitense la cui uscita in Italia è prevista per il 6 Febbraio del 2020. Il film, l’ottavo del DC Extended Universe, è basato sul gruppo Birds of Prey dell’Universo DC. Il cast corale sarà composto da: Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell, Rosie Perez, Chris Messina, Ella Jay Basco, Ali Wong e Ewan McGregor. Dopo gli avvenimenti di Suicide Squad, Batman è scomparso lasciando Gotham City in mano ai criminali; Harley Quinn, dopo essersi separata dal Joker, decide di unirsi al gruppo Birds of Prey insieme a Black Canary, Cacciatrice e Renee Montoya per salvare Cassandra Cain dal signore del crimine di Gotham City, Maschera Nera.

BLACK WIDOW

Black Widow è un film supereroistico statunitense diretto da Cate Shortland. L’uscita in Italia è prevista per il 22 Aprile 2020. Basato sul personaggio di Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) dei fumetti Marvel Comics, è il primo film dove lei è protagonista. Si tratta inoltre del ventiquattresimo film del Marvel Cinematic Universe e del primo della cosiddetta “Fase Quattro”. Diretto da Cate Shortland, Black Widow riporta in vita Natasha Romanoff in uno spin-off che vuole approfondire le origini della Vedova Nera riportandola in patria. Nel cast anche Florence Pugh, David Harbour e Rachel Weisz.

DIABOLIK

Diabolik, il film dei Manetti Bros, è un adattamento cinematografico del celebre personaggio creato da Angela e Luciana Giussani, con Luca Marinelli nei panni del Re del Terrore, Miriam Leone in quelli dell’affascinante Eva Kant e Valerio Mastandrea nei panni dell’ispettore Ginko. La produzione è di Mompracem e Rai Cinema, in associazione con la casa editrice Astorina, fondata dalle sorelle Angela e Luciana Giussani, che ancora oggi pubblica le avventure del celebre ladro. L’uscita del film è prevista nel corso del 2020.

LAST NIGHT IN SOHO

Last Night in Soho è un film horror psicologico diretto da Edgar Wright e scritto da Wright e Krysty Wilson-Cairns. È interpretato da Thomasin McKenzie , Anya Taylor-Joy , Matt Smith , Diana Rigg e Terence Stamp. L’uscita del film è prevista per il 25 settembre 2020, da Focus Features. Si dice che il film sia ispirato da altri film horror britannici, come Don’t Look Now di Nicolas Roeg e Repulsion di Roman Polanski. Le riprese sono iniziate il 23 maggio 2019 e si sono concluse il 30 agosto 2019.

THE INVISIBLE MAN

L’uomo invisibile (The Invisible Man) è un film del 2020 scritto e diretto da Leigh Whannell. Il film è un adattamento moderno del romanzo L’uomo invisibile di H. G. Wells e reboot dell’omonimo adattamento del 1933. La pellicola ha nel cast la bravissima Elisabeth Moss, amatissima dal pubblico dopo il successo di The Handmaid’s Tale. Al suo fianco Olver Jackson-Cohen e Aldis Hodge. L’uscita al cinema è prevista per il 5 marzo 2020.

ARTEMIS FOWL

Artemis Fowl è un film del 2020 diretto da Kenneth Branagh. Tratto dai primi due libri della omonima saga creata dall’irlandese Eoin Colfer, il film è prodotto e distribuito da Walt Disney Pictures in collaborazione con TriBeCa Productions. La pellicola era inizialmente prevista per il 9 agosto 2019 negli Stati Uniti e per il 20 settembre in Italia; tuttavia l’8 maggio 2019 la Disney ha rinviato l’uscita nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 29 maggio 2020 e in quelle italiane dal 27 maggio. Artemis Fowl II è un geniale dodicenne miliardario che sfrutta il crimine per fare soldi. Quando rapisce una fata per rubarle la magia necessaria a salvare la sua famiglia, non si rende conto che si mette contro un potere molto pericoloso.

MONSTER HUNTER

Monster Hunter è un film thriller d’azione fantasy diretto e scritto da Paul WS Anderson. È basato sulla serie di videogiochi con lo stesso nome prodotto da Capcom. Il film è prodotto da Impact Pictures e Constantin Film. Nel cast troviamo Milla Jovovich, Tony Jaa, Ron Perlman, Meagan Good e Diego Boneta. Riguardo la trama vedremo una squadra militare delle Nazioni Unite cadere in un portale verso un mondo alternativo, dove i cacciatori combattono contro mostri giganti. Due gruppi lavorano insieme per difendere il portale, impedendo ai mostri di entrare e invadere la Terra. Arriverà nelle sale cinematografiche il 4 settembre 2020.

RAYA AND THE LAST DRAGON

Raya and the Last Dragon è un film fantasy animato americano in arrivo in produzione da Walt Disney Animation Studios. Il 59 ° film prodotto dallo studio , è diretto da Paul Briggs e Dean Wellins, co-diretto da John Ripa, con una sceneggiatura di Adele Lim e la presenza di Cassie Steele e Awkwafina. L’uscita del film è prevista per il 25 novembre 2020. Cassie Steele darà la voce a Raya, una guerriera impavida e appassionata con un fascino vincente che è alla ricerca dell’ultimo drago. Awkwafina sarà invece Sisu, un drago d’acqua che è l’ultimo del suo genere e può trasformarsi in un essere umano.

MULAN

Mulan è un film la cui uscita è prevista per il 26 Marzo 2020. Scritto e diretto da Niki Caro, con la sceneggiatura di Elizabeth Martin, Lauren Hynek, Rick Jaffa e prodotto dalla Walt Disney Pictures. La pellicola è il remake in live action dell’omonimo film d’animazione del 1998 basata sulla leggenda cinese di Hua Mulan. Riguardo la trama, quando l’Imperatore della Cina emette un decreto per il quale un uomo per famiglia deve servire nell’esercito imperiale per difendere il paese dagli invasori del Nord che attaccano la Cina, Hua Mulan, la figlia maggiore di un guerriero onorato, interviene per prendere il posto del suo padre malato.

Il 29 novembre 2017, l’attrice cinese-americana Liu Yifei è stata scelta per interpretare il ruolo di Mulan. Ulteriori annunci sul cast per Donnie Yen, Gong Li, Jet Li e Xana Tang sono stati fatti ad aprile 2018, Utkarsh Ambudkar e Ron Yuan a maggio, Yoson An e Chum Ehelepola a giugno, Jason Scott Lee a luglio, Tzi Ma, Rosalind Chao, Cheng Pei-Pei, Nelson Lee, Jimmy Wong e Doua Moua ad agosto e Chen Tang a settembre.

A QUIET PLACE II

A Quiet Place II (A Quiet Place: Part II) è un film scritto e diretto da John Krasinski, sequel di A Quiet Place – Un posto tranquillo (2018). Il film è interpretato da Emily Blunt, Millicent Simmonds e Noah Jupe che riprendono i ruoli dal primo film. In seguito agli eventi mortali nella loro casa, gli Abbott devono esporsi e fronteggiare i terrori del mondo esterno mentre continuano la loro lotta per la sopravvivenza nel silenzio. Costretti ad avventurarsi nell’ignoto, si rendono presto conto che le creature che cacciano usando solo l’udito non sono le uniche minacce che si nascondono oltre il sentiero di sabbia. Krasinski è stato confermato come regista insieme ai ritorni nel cast di Emily Blunt, Millicent Simmonds e Noah Jupe. Inoltre troveremo Cillian Murph e Djimon Hounsou. L’uscita è prevista per il 19 Marzo 2020.

NO TIME TO DIE

No Time to Die è un film diretto da Cary Fukunaga, venticinquesima pellicola della serie di film legata all’agente James Bond e prodotta dalla EON Productions. La pellicola racconta le vicende di James Bond che, dopo essersi ritirato, si gode una vita tranquilla in Giamaica. Quando un suo vecchio amico, l’agente della CIA Felix Leiter, si presenta da lui con una richiesta d’aiuto, Bond decide di intraprendere una missione per salvare uno scienziato rapito; essa si rivelerà tuttavia più complicata del previsto e porterà l’uomo sulle tracce di Safin, un misterioso criminale che possiede armi estremamente distruttive. film verrà distribuito nelle sale cinematografiche del Regno Unito il 2 aprile 2020, mentre negli Stati Uniti dall’8 aprile dello stesso anno; in Italia No Time to Die sarà proiettato dalla Universal Pictures a partire dal giorno seguente, il 9 aprile.

FAST & FURIOUS 9

Fast & Furious 9 è un film d’azione americano diretto da Justin Lin e scritto da Daniel Casey. Un sequel di The Fate of the Furious del 2017, sarà il nono capitolo della serie Fast & Furious. Il film sarà interpretato da Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Nathalie Emmanuel, John Cena, Helen Mirren, Charlize Theron e Michael Rooker. Fast & Furious 9 uscirà nelle sale negli Stati Uniti il 22 maggio 2020 da Universal Pictures.

TENET

Tenet è un film prodotto, scritto e diretto da Christopher Nolan. Lo show è una pellicola d’azione che si svolge nel mondo dello spionaggio internazionale. Nel cast ci saranno: John David Washington, Elizabeth Debicki, Robert Pattinson, Aaron Taylor-Johnson, Dimple Kapadia, Clémence Poésy, Michael Caine, Kenneth Branagh, Himesh Patel. Il film verrà distribuito nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 17 luglio 2020, mentre in quelle italiane a partire dal 18 settembre.

TOP GUN: MAVERICK

Top Gun: Maverick è un film statunitense d’azione-dramma diretto da Joseph Kosinski, prodotto da Jerry Bruckheimer, Tom Cruise, David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger, con una sceneggiatura scritta da Peter Craig, Justin Marks, Christopher McQuarrie e Eric Warren Singer. Si tratta del sequel di Top Gun del 1986 e interpretato da Tom Cruise, Miles Teller, Val Kilmer, Jennifer Connelly, Glen Powell, Jon Hamm ed Ed Harris, nel quale sia Cruise che Kilmer rivestono i loro ruoli del precedente film. L’uscita nelle sale cinematografiche statunitensi è prevista per il 26 giugno 2020.

GHOSTBUSTERS: LEGACY

Ghostbusters: Legacy è un film diretto da Jason Reitman. Il cast della pellicola vede Mckenna Grace, Finn Wolfhard, Carrie Coon e Paul Rudd. A loro si aggiungono gli attori dei precedenti capitoli Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver e Annie Potts riprendono i ruoli nei film originali. La pellicola è il sequel di Ghostbusters – Acchiappafantasmi (1984) e Ghostbusters II (1989) ed è il quarto film dell’omonima serie. Ambientato trent’anni dopo il primo e secondo film, la storia segue una famiglia che si trasferisce in una piccola città. L’uscita nelle sale statunitensi avverrà il 10 luglio 2020, con la distribuzione affidata alla Columbia Pictures attraverso Sony Pictures Releasing.

MINIONS: THE RISE OF GRU

Minions: The Rise of Gru è una commedia americana animata al computer 3D prodotta da Illumination. Si tratta di un sequel del film del 2015, Minions, e spin off/prequel della principale serie di film Cattivissimo me. Diretto da Kyle Balda, con la regia di Brad Ableson, l’uscita negli Stati Uniti è prevista per il 3 luglio 2020 da Universal Pictures. In Italia lo show arriverà invece il 27 agosto dello stesso anno. Minions 2 sarà ambientato negli anni ’70 e mostrerà il primo incontro tra Gru, destinato a diventare un supercattivo, e i suoi fedeli aiutanti, già al centro di un divertente lungometraggio animato.

HALLOWEEN KILLS

Halloween Kills è un film americano diretto da David Gordon Green e scritto da Green, Danny McBride e Scott Teems. È un sequel di Halloween del 2018. Il film è interpretato da Jamie Lee Curtis e Nick Castle che riprendono i loro ruoli come Laurie Strode e Michael Myers , con James Jude Courtney nel ruolo di Myers. Judy Greer , Andi Matichak , Dylan Arnold , Kyle Richards , Charles Cyphers e Nancy Stephens riprendono i loro ruoli dai film del 2018 e del 1978. Il film è prodotto da Jason Blum attraverso il suo banner della Blumhouse Productions, insieme a Malek Akkad e Bill Block. L’uscita è prevista negli Stati Uniti il 16 ottobre 2020.

THE CONJURING – PER ORDINE DEL DIAVOLO

Concludiamo la nostra lista di film 2020 imperdibili con The Conjuring – Per ordine del Diavolo. Si tratta del terzo capitolo della saga horror creata da James Wan. Diretto da James Wan, il creatore della saga, ha partecipato solo come produttore. Dietro la macchina da presa troviamo Michael Chaves, regista dell’horror La Llorona – le lacrime del Male. David Leslie Johnson (The Conjuring 2) ha scritto la sceneggiatura. Vera Farmiga e Patrick Wilson, interpretano ancora una volta i coniugi Warren. Il regista dei primi due film ha dichiarato che anche la trama di questa nuova produzione riprende uno dei casi affrontati dai veri Warren. Il film The Conjuring – Per Ordine del Diavolo, diretto da Michael Chaves, è distribuito da Warner Bros Italia. Uscita prevista giovedì 10 settembre.

E ora che avete letto la nostra lista di film 2020 imperdibili, che ne dite di questi titoli? Quali preferite e quali, secondo voi, andrebbero aggiunti? Diteci la vostra!