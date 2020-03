Un film sul Punitore era stato proposto a Marvel

Il Punitore è uno dei personaggi dell’universo Marvel più apprezzati dagli appassionati. A lungo si è richiesto un suo debutto anche nel franchise cinematografico e questo è avvenuto con la seconda stagione della serie dedicata a Daredevil. Successivamente questo antieroe ha avuto uno show interamente dedicato a lui, poi cancellato. Pare però che potessero esserci altri progetti per lui, con addirittura un film sul Punitore proposto ai Marvel Studios.

Il Punitore avrebbe potuto essere al centro di un film

Lo ha rivelato lo sceneggiatore Adam G. Simon in una recente intervista. Questo autore ha spiegato di essere un grande fan di Frank Castle e che in passato (prima dell’arrivo della serie) ha preparato una proposta per un’avventura cinematografica a lui dedicata. Questa nel tempo si è evoluta in nuove versioni, aggiornate in base all’epoca. Una sorta di hobby dell’autore che ha spiegato così lo stato attuale della sua idea:

“Deve stare in un territorio R-Rated e deve avere la stessa grinta e coraggio di Logan. Nella mia versione troviamo Frank Castle dove lo abbiamo lasciato alla fine della serie, ma ora è completamente a conoscenza della minaccia che villain e supereroi rappresentano per l’umanità. Quindi Frank Castle deve andare a far guori la persona che sente sia responsabile per le innumerevoli vittime civili. Quello che ha dato il via a tutto organizzando queste armi di distruzione di massa perché si riunissero: Nick Fury.

Il colpo di scena è che Frank è manipolato, capisce il doppio gioco poco prima della fine del primo atto. Da quel punto è una situazione tipo Quel treno per Yuma. Frank e Fury scappano da tutti eroi e villain. È Quel treno per Yuma mischiato con Léon passando per Winter Soldier“.

Adam G. Simon ha proseguito nel suo racconto, aggiungendo altri dettagli nell’intervista completa che potete leggere su ComicBook.com.

Voi cosa ne dite? Vi piacerebbe un film del genere sul Punitore?