Rinviata l’uscita del nuovo film di My Hero Academia

Brutte notizie per i fan di My Hero Academia che contavano i giorni mancanti all’uscita nelle sale italiane del nuovo film. Pochi minuti fa è infatti arrivato l’annuncio che questo titolo subirà un rinvio nella distribuzione, per cui ci sarà da aspettare ancora qualche settimana. La ragione è, come per tanti altri casi nelle ultime settimane, il rischio legato al contagio per il COVID-19, noto comunemente come coronavirus.

My Hero Academia, l’uscita è stata rimandata in Italia

L’annuncio è arrivato poco fa sulla pagina ufficiale di Dynit, che ha rivelato che il film non arriverà nelle sale nelle date previste. La nuova distribuzione è prevista per il prossimo maggio, per cui i fan di questo celebre titolo dovranno attendere ancora un po’ prima di scoprire le nuove avventure dei protagonisti.

Comunichiamo che purtroppo, a causa dell'emergenza Coronavirus, l’uscita di My Hero Academia – The Movie 2 | Heroes:… Gepostet von Dynit am Mittwoch, 4. März 2020

Una notizia che è particolarmente amara, soprattutto se consideriamo la grande fiducia posta in questo nuovo film in Italia. Dopo il successo eccezionale del capitolo precedente infatti era arrivato l’annuncio che la pellicola sarebbe rimasta al cinema per un’intera settimana, dal 19 al 25 marzo. Ora bisognerà attendere l’annuncio delle nuove date di maggio, sperando che ci sia ancora altrettanto spazio per questa avventura.

Nel nuovo film di My Hero Academia vedremo toranre Bakugo, Deku, Todoroki e tutti gli altri protagonisti amati dai fan. Tutto parte dall’addio alle scene di All Might che si ritira dal suo ruolo di simbolo di pace ed eroe più amato in tutto il mondo. Ad approfittare di ciò sarà una misteriosa nuova figura dietro le quinte, insieme a un nuovo villain di nome Nine…

E voi, siete dispiaciuti per il rinvio dell’uscita in Italia del nuovo film di My Hero Academia?