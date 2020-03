Fumetti gratis per stare a casa con Bonelli

State finendo il materiale da leggere per tenervi occupati in questi giorni di quarantena? Fortunatamente ci sono tante case editrici che si stanno attivando per aiutarvi, fornendovi ulteriore materiale. Alla lista si è aggiunta poche ore fa anche Sergio Bonelli Editore che ha rivelato che distribuirà tanti fumetti gratis per i lettori durante questo periodo difficile. Andiamo a scoprire come!

Sergio Bonelli Editore annuncia il lancio di tanti fumetti gratis

L’iniziativa è parte del progetto #ACasaConBonelli, che riprende l’invito del Governo italiano a non lasciare le proprie abitazioni. Nello specifico, qui si parla di Un Bonelli al giorno, che ogni mattina offrirà un titolo gratis agli appassionati di fumetti (o a chi potrebbe diventarlo).

Tutti i giorni alle ore 10 sarà possibile trovare sul sito della casa editrice un nuovo titolo, in formato PDF. Sarà scaricabile gratuitamente nelle prime 24 ore, prima di essere sostituito dal successivo nella lista. Tutto andrà avanti per 14 giorni, partendo dal lunedì 23 marzo per arrivare fino a dopo l’attuale deadline del periodo di restrizioni, fissata dal Governo per il 3 aprile.

Di seguito trovate il piano dell’opera che comprende i numeri 1 di alcuni degli eroi più amati della casa editrice.

23 marzo – Tex Classic 1 “Il totem misterioso”

Il Direttore Editoriale Michele Masiero ha così commentato la decisione:

“Sono giornate difficili per tutti noi e sappiamo che questo è solo un piccolo gesto. Vogliamo però continuare a essere vicini ai nostri lettori: riusciamo nell’impresa grazie al lavoro eccezionale delle edicole e degli edicolanti, che ringraziamo veramente tantissimo, per tutto quello che fanno da sempre e per come si stanno prodigando ulteriormente nelle ultime settimane.

Pensiamo, però, di fare cosa gradita ai nostri lettori e – perché no? – a chi vorrà avvicinarsi al mondo delle nuvole parlanti offrendo un nuovo appuntamento quotidiano: un fumetto ogni mattina, per far sentire la nostra presenza e quella dei nostri personaggi anche all’interno delle loro case. In attesa di rincontrarci dal vivo, non appena sarà di nuovo possibile“.