BAO Publishing ci fa compagnia durante l’emergenza

Tantissime le iniziative in questi giorni a sostegno degli italiani chiusi in casa a causa delle misure per contenere i contagi da COVID-19. Sono molte le case editrici che si sono attivate per aiutare la popolazione e fra queste spicca BAO Publishing che propone fumetti scontati e molto altro. Sono infatti diverse le proposte messe in piedi dalla redazione per riempire queste giornate di emergenza e sollevare il morale a tutti.

BAO Publishing offre fumetti, dirette e molto altro

Tutta l’iniziativa si sviluppa sotto il cappello #iostoacasaconbao, che riprende l’invito del Governo a non lasciare le proprie abitazioni. Tra le proposte ci sono tante dirette Facebook e Instagram, organizzate in compagnia degli autori di BAO Publishing, che racconteranno la propria vita di casa e ci guideranno attraverso le loro opere.

Per gestire meglio il panorama ricorrente delle nostre finestre inoltre, la casa editrice ci propone una serie di post a tema viaggio, tra il Portogallo di Cyril Pedrosa e la New York di Giacomo Bevilacqua (e altre location arriveranno). Per i più piccoli invece arrivano delle letture speciali. Le avventure di Palla Rossa e Palla Blu di Maicol & Mirco saranno infatti al centro di speciali dirette social. L’associazione Nati per Leggere racconterà una storia ai bambini (ma anche agli adulti, ovviamente!) ogni giorno.

A questo si aggiungono grandi offerte sui fumetti BAO Publishing. Fino al 3 aprile le versioni digitali delle opere di artisti come Alessandro Baronciani, Teresa Radice e Stefano Turconi, Giulio Macaione, Daniel Cuello, Veronica Carratello e molti altri ancora saranno offerti a 1,99€. Questo mentre tutta la prima stagione di John Doe si è resa disponibile gratuitamente online.

Infine l’iniziativa social dedicata alle autrici più amate di BAO Publishing Non sono libri (solo) per ragazze proseguirà per tutto il mese di marzo. Un modo per scoprire titoli nuovi, magari da leggere proprio durante questo periodo di quarantena.

L’Editore di BAO Publishing ha commentato così:

“In questi giorni di estrema difficoltà per tutto il Paese, ci sembra importante continuare in quella che dovrebbe essere una missione di ogni Casa editrice: fornire stimoli, svago, occasioni di riflessione, e lenire le solitudini raccontando emozioni che ci accomunano. Abbiamo studiato una serie di iniziative per entrare in punta dei piedi nelle routine quotidiane dei nostri lettori durante l’emergenza, per lanciare in ogni modo possibile il messaggio che più ci sta a cuore: non siete soli, e non vi lasceremo soli“.