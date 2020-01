Gemini Man in Home Video: tanti contenuti extra e scene inedite

Universal Pictures Home Entertainment Italia ha annunciato l’arrivo in Home Video di Gemini Man, l’action-movie del Premio Oscar Ang Lee.

Il film, disponibile in Dvd, Blu-Ray, 4k Ultra HD e Ditigat HD sarà disponibile a partire dall’11 febbraio ed è caratterizzato da tanti contenuti extra tra cui: scene inedite, uno sguardo sugli effetti visivi, dietro le quinte e molto altro. Un totale di oltre un’ora di contenuti extra eccezionali che ci permetterà di scoprire una una sequenza iniziale alternativa mai vista prima, scene inedite e un viaggio alla scoperta delle strabilianti tecnologie all’avanguardia del film.

Non manca neanche il formato 4k Ultra HD codificato su 60FPS per un’immagine più nitida e chiara rispetto allo standard 24FPS. La presentazione dello sviluppo degli effetti speciali sono stati inoltre illustrati dallo studio Premio Oscar WETA DIGITAL in 60FPS, Ultra HD e High Dynamic Range.

Tutti i contenuti extra della versione Home Video di Gemini Man

Contenuti extra per i formati 4K Ultra HD e Blu-Ray:

Inizio alternativo

Scene inedite

Featurette ricca d’azione

Oltre un’ora di contenuti speciali

Contenuti speciali nel formato DVD:

La Genesi di Gemini Man

Guardare in Faccia Te Stesso da Giovane

Il Futuro è Ora

Definizione del Livello Successivo

Contenuti speciali nella versione in 4K Ultra HD

Lo sviluppo degli effetti speciali presentato dalla Weta

I vari formati in Home Video di Gemini Man saranno disponibili a partire dall’11 febbraio. Nell’attesa, vi invitiamo a leggere la nostra Recensione del film.

Gemini Man - Steelbook ( Blu Ray) Dal Regista Premi Oscar Ang Lee

Con la superstar Will Smith

Uno dei film più attesi dell'anno

La sinossi ufficiale

Will Smith è Henry Brogan, un killer professionista ritiratosi e costretto alla fuga da un agente operativo giovane e altamente qualificato, che non si fermerà davanti a nulla finché non avrà eliminato il suo obiettivo. In fuga in ogni angolo del mondo, Henry deve riuscire a superare in astuzia il misterioso assassino, ma quanto sarà disposto a spingersi oltre quando finalmente i due si incontreranno faccia a faccia? Ricco di scene epiche ed effetti visivi grandiosi, GEMINI MAN è il futuro del genere action-movie.