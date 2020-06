George R.R. Martin pronto a finire The Winds of Winter entro il 2021

L’autore di “Game of Thrones“ George R.R.Martin ha dichiarato che la pandemia lo ha aiutato a fare “progressi costanti” in “The Winds of Winter“, il sesto episodio tanto atteso della sua serie fantasy “Cronache del ghiaccio e del fuoco“. Il famoso autore, che ha trascorso gli ultimi mesi in una capanna in montagna, martedì ha pubblicato un post sul suo blog. Lo scrittore ha informato i fan che sta facendo tutto il possibile per rimanere in salute in mezzo alla pandemia di coronavirus e si aspetta che il libro in uscita sia completato nel 2021. “Se non altro, l’isolamento forzato mi ha aiutato a scrivere. Trascorro lunghe ore ogni giorno su “The Winds of Winter” e sto facendo progressi costanti”, ha scritto Martin.

George R.R.Martin ha scritto diversi capitoli del romanzo The Winds of Winter, ma ha chiarito che il libro ha ancora “una lunga strada da percorrere”, ma ha rivelato che sarà un “libro enorme”. “Ho delle brutte giornate, che mi deprimono, e delle belle giornate, che mi sollevano”, ha aggiunto Martin, “ma nel complesso sono contento di come stanno andando le cose”. Martin ha anche continuato a parlare di come sentiva “il cuore spezzato” dopo aver dovuto annullare il suo viaggio a Wellington, in Nuova Zelanda, per la 78a Convenzione mondiale sulla fantascienza. Ma spera di visitare Wellington il prossimo anno quando magari “sia COVID-19 che The Winds of Winter saranno terminati”.

Tanti i progetti in cantiere per George R.R. Martin

George R.R. Martin ha infine fornito un aggiornamento su molti altri suoi progetti, tra cui il prequel “Il Trono di Spade” e “La casa del drago”, che dice “vola meravigliosamente”. Sta anche lavorando per portare “Who Fears Death” e “Wild Cards” sul piccolo schermo. Ha infine aggiunto: “Abbiamo film in fase di sviluppo adattati dalle mie storie Sandkings, The Ice Dragon e The Lost Lands”.