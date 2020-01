Come anticipato alcune settimane fa, Rick Moranis non tornerà in Ghostbusters: Legacy. La notizia è stata riportata da Vanity Fair direttamente dal set visit della pellicola. La scelta di Rick Moranis non è una sorpresa. L’attore, che nella saga interpretava il buffo Louis Tully, si è infatti ritirato dalle scene definitivamente. L’ultima apparizione risale infatti alla sitcom ABC The Goldbergs, dove ha brevemente ripreso il suo ruolo di Balle Spaziali, I vari tentativi per farlo ritornare nel cast originale di Ghostbusters: Legacy sono quindi andati a vuoto.

Finn Wolfhard afferma che il film farà molto ridere

Nel 2015, Rick Moranis ha rivelato di aver detto no anche ad un cameo nel reboot al femminile di Paul Feig, Ghostbusters. Queste le sue parole: “Penso che sia fantastico. Ma per me non avrebbe senso. Perché dovrei affrontare un giorno riprese per qualcosa che ho fatto trent’anni fa?” Intanto Finn Wolfhard, uno dei giovani interpreti di Ghostbusters: Legacy, ha affermato che il film farà molto ridere. Queste le sue parole riportate dall’Hollywood Reporter: “L’assenza generale di gag nel primo trailer, uscito a dicembre, era una cosa voluta”. Per poi aggiungere: “Nel trailer ne vedete poco, ma è un film di Ghostbusters, fa molto ridere”. Il motivo è chiaro: “Ci sono elementi comici in ogni scena. Non vedo l’ora che il pubblico scopra questo aspetto”.

Ghostbusters: Legacy uscirà nelle sale americane il 10 luglio, e racconta la storia di due ragazzi, fratello e sorella. Ovvero Finn Wolfhard e Mckenna Grace, che entrano in contatto con il mondo degli acchiappafantasmi tramite il lascito del nonno defunto. Al loro fianco vedremo anche Paul Rudd e i Ghostbusters originali rimanenti. Il regista dei primi due capitoli, Ivan Reitman, ritorna come produttore. A firmare il film è invece suo figlio, Jason Reitman, già legato al franchise in tenera età. Il regista ha avuto un ruolo minore in Ghostbusters II – Acchiappafantasmi II, girato quando aveva undici anni, ed era anche stato sul set del capostipite uscito nel 1984.