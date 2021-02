Gideon Falls: l’horror psicologico torna per il volume 4

Gideon Falls torna in fumetteria per il volume 4. La macabra serie di delitti messi in scena da Jeff Lemire e Andrea Sorrentino per le pagine di Bao Publishing continua. E la tensione sale ancora: “qualcosa si è infiltrato tra le pieghe della realtà… qualcosa di affamato. Qualcosa di malvagio”.

Gideon Falls torna per il volume 4

Il mistero del Fienile Nero inizia a prendere forma. Norton lo conosce ma non riesce a ricordarlo. Questo volume inizia con il ragazzo intrappolato in una Gideon Falls rurale, in cui si ritrova completamente spaesato. L’uomo che ride, l’assassino misterioso che muove i macabri fili di questa trama, lo sta braccando. Nel frattempo, nella Gideon Falls metropolitana Padre Fred incontra la psichiatria di Norton. La dottoressa Angela Xu lo aiuta a ricucire i pezzi e viaggiare verso il Centro di tutto. Dove un destino inquietante li attende.

Il Fienile Nero attraversa epoche storiche per portare distruzione: solo una missione potenzialmente suicida può interrompere la macabra serie di delitti.

L’horror continua

Jeff Lemire torna a sceneggiare questo horror psicologico che viaggia tra diverse dimensioni, tutte accumunate dal terrore inquietante che esce dalle pagine. Con i disegni dello sceneggiatore italiano Andrea Sorrentino e i colori di Dave Stewart, la storia continua. Siamo ormai arrivati al quarto volume su sei totali dell’opera, con la trama che arriva nella sua parte più concitata. Il rischio non è mai stato così elevato.

Lemire e Sorrentino collaborano dai tempi di Green Arrow, per poi riprendere a lavorare insieme nel 2018 per questa serie targata Image Comics e portata in Italia da Bao Publishing.

Gideon Falls volume 4 arriva dal 18 febbraio 2021. Potete trovarlo in fumetteria e libreria, oppure sul sito di Bao. La casa editrice offre sempre una grande varietà di storie, dall’horror di Lemire fino alla storia romantica e surreale di Nonostante Tutto, di cui vi abbiamo parlato qui.