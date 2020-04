Gli aggressivi consigli di Samuel L. Jackson per la quarantena...

Samuel L.Jackson ha deciso di leggere una versione ‘rivisitata’ del libro di Adam Mansbach al Jimmy Kimmel Live. Lo scopo? Quello di sensibilizzare, in modo abbastanza diretto, le persone sul coronavirus. “Fai ‘sta ca**o di nanna”, esordisce l’attore che per il titolo sceglie “Rispettate ‘sta ca**o di quarantena”. L’interprete di Nick Fury nel Marvel Cinematic Universe ha degli ordini per tutti, e il libro di Adam Mansbach “Go the fu*k to sleep”, trasformato in “Stay The fu*k at home”, diventa un veicolo prezioso per trasmettere il messaggio.

Di seguito il video dell’attore:

Il duro messaggio di Samuel Jackson contro il coronavirus

Poco prima di iniziare a recitare i versi della nuova opera, Samuel L. Jackson ha voluto fare una premessa: “Adam e io abbiamo parlato di quello che avremmo potuto fare per ricordare alle persone di adottare le misure consigliate in un periodo come questo, e così lui ha questa nuova poesia“. Per poi aggiungere: “L’ho letto, e vogliamo presentarlo al pubblico proprio ora”. L’attore ha quindi illustrato la situazione usando parole dure. “Ora, tecnicamente non sono un dottore/ ma figli di pu**ana, ascoltate quando vi leggo una poesia”. L’obiettivo è il rispetto delle direttive. “Eccomi qui, Sam fot*********o Jackson/ a implorarvi di rispettare sta ca**o di quarantena, suvvia!”.

Ordini piuttosto forti quelli del caro Nick Fury: serviranno a sensibilizzare ulteriormente la popolazione? Intanto ricordiamo che Samuel Leroy Jackson è un attore, doppiatore e produttore cinematografico statunitense. Nei primi anni della carriera ha lavorato con Bruce Willis in diverse pellicole tra cui Pulp Fiction, ricevendo per questa una nomination all’Oscar al miglior attore non protagonista Die Hard – Duri a morire e, successivamente, è apparso anche in Unbreakable – Il predestinato.

Nel 2009 è stato inserito nel libro dei Guinness dei primati come attore che in carriera ha realizzato il record di incassi al botteghino e non, con una somma di 7,42 miliardi di dollari lordi maturata in 68 apparizioni cinematografiche. Nel 2019 grazie ai film Captain Marvel, Avengers: Endgame e Spider-Man: Far from Home, ha superato Harrison Ford come attore con il maggiore incasso al box office americano.