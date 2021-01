Gli Eterni: Chloe Zhao ha scritto il film oltre ad averlo diretto

Chloe Zhao ha rivelato in un’intervista con Margaret Gardiner (tramite ComicBook.com) che non solo è la regista de Gli Eterni, ma è anche la scrittrice, notizia fino ad oggi inedita. Queste le sue parole: “Sono la scrittrice di The Eternals, i titoli di coda non sono ancora aggiornati”. Per poi aggiungere: “Non so come sarebbe se non scrivo i film [dirigo] … È nel processo di scrittura che porto la mia sensibilità, questa è una parte enorme”. Infine: “Sto creando situazioni che permetteranno a un certo linguaggio cinematografico di entrare in gioco”.

Nello show anche i Devianti

La divisione dei prodotti di consumo della Disney era già in fase di coordinamento con i fornitori sui prodotti coinvolti nella commercializzazione del film. Proprio per questo è trapelata una figura che sembra confermare l’aspetto cinematografico di Ajak (Salma Hayek) e, ora, anche una seconda figura, con design simile. Questa volta, la figura è quella di Kro, un personaggio che è stato completamente rivisto. Invece di assomigliare alla sua controparte diabolica rosa, l’aspetto di Kro questa volta è molto più “buggish”. Lo scorso dicembre, il capo dei Marvel Studios Kevin Feige ha confermato l’esistenza dei Deviants nel film, un gruppo di fan degli Eterni noto come fazione di esseri potenziati in guerra. Come detto dal produttore all’epoca, lo studio ha completamente rivisto l’aspetto del gruppo, qualcosa di evidente dall’aspetto dei giocattoli. “I devianti sono nel film“, ha spiegato Feige. “Vedremo Devianti che avranno un aspetto diverso da qualsiasi Deviante che hai visto nei fumetti. Questa è una nuova forma di Devianti che stiamo rivelando nel film”.

Questa la sinossi dello show. “The Eternals dei Marvel Studios presenta un nuovo entusiasmante team di supereroi nell’universo cinematografico Marvel, antichi alieni che vivono sulla Terra in segreto da migliaia di anni. Dopo gli eventi di Avengers: Endgame, una tragedia inaspettata li costringe a lasciare le ombre per riunirsi contro il più antico nemico dell’umanità, i Deviants”. Gli Eterni vede alla regia Chloe Zhao.