Gli Eterni, un easter egg nascosto in Thor: Ragnarok?

Dopo il debutto di Black Widow il prossimo maggio il Marvel Cinematic Universe tornerà sugli schermi ti tutto il mondo con Gli Eterni. Il secondo film della Fase 4, ci porterà alla scoperta di questo gruppo che a quanto pare è presente da millenni sulla Terra e ne ha influenzato gli eventi. E chissà, forse li abbiamo già visti all’opera dietro le quinte, ma non li abbiamo notati, almeno finora…

Thor: Ragnarok contiene un easter egg su Gli Eterni?

Sembra infatti che ci sia una piccola sorpresa a tema nascosta all’interno di uno degli ultimi film del franchise. Stiamo parlando di Thor: Ragnarok, terzo capitolo della saga dedicata al Dio del Tuono, che potrebbe averci ‘mostrato’ la prima apparizione ufficiale degli Eterni nel franchise.

Almeno questo è quello che viene da pensare osservando l’easter egg ben nascosto all’interno della pellicola e riportato a galla da Initial_XD. Questo utente Reddit infatti ha notato che in una sequenza del film di Taika Waititi si può vedere un’astronave nel cielo che ricorda moltissimo nel design una delle navi utilizzate dagli Eterni, in particolare nella storica run di Jack Kirby. Di seguito potete trovare il post che mette a confronto i due veicoli.

La somiglianza è effettivamente impressionante e non è da escludere che si tratti di una scelta deliberata. Dopotutto sappiamo quanto i Marvel Studios abbiano una chiara visione di quali saranno i prossimi film della saga a distanza di anni (salvo eventuali correzioni in corsa) e non è così improbabile che abbiano deciso di mettere un primo indizio dell’arrivo degli Eterni proprio in Thor: Ragnarok.

Sarà interessante vedere se nella pellicola dedicata al gruppo vedremo effettivamente un riferimento a quella scena. Chissà, magari potremmo scoprire di più sul loro contributo alle vicende che hanno coinvolto il Figlio di Odino nella sua terza avventura cinematografica.