Godzilla – La guerra dei 50 anni è un nuovo volume che saldaPress è pronta a portare sugli scaffali di librerie e fumetterie. Una storia che riprende una delle icone più importanti della cultura giapponese moderna. Il mitico kaiju (cioè “mostro misterioso”) ha fatto il proprio debutto sul grande schermo nel 1954 e da allora affolla l’immaginario di tutto il mondo. E ora torna con una nuova avventura, questa volta a fumetti.

Godzilla – La guerra dei 50 anni, ecco il nuovo volume di saldaPress

A occuparsi di questo ritorno sulle pagine del mitico mostro è James Stokoe. Un autore completo, che ha scritto e disegnato il volume e che già in passato ha conquistato tantissimi appassionati con il proprio lavoro su Aliens: Orbita Mortale.

Questa storia si ambienta proprio nel 1954, anno in cui il mondo (il nostro) ha per la prima volta fatto la conoscenza di Godzilla. Il protagonista del racconto è Ota Murakami, soldato arruolato proprio quando il mostro ha fatto la sua cataclismica apparizione sulle coste giapponesi. Accompagnato dall’amico e commilitone Kentaro Yoshisima, il giovane cerca di salvare più persone possibili dalla furia distruttrice della bestia. Soprattutto però, sviluppa una personale ossessione per il grande mostro.

Nel corso dei 50 anni successivi, questo lo porterà a dare la caccia a Godzilla in tanti luoghi del mondo. Lo affronterà infatti in Vietnam, in India e in tante altre Nazioni. Il tutto mentre si sviluppa un intricato complotto legato al trasmettitore psionico che può attirare non solo Godzilla ma anche Megalon, Mothra, Rodan e tutte le altre figure legate al mito del Re dei Mostri.

Godzilla – La guerra dei 50 anni arriverà nelle librerie, fumetterie e sullo shop online della casa editrice a partire dal 2 luglio. Per maggiori informazioni in merito, vi invitiamo a visitare il sito ufficiale di saldaPress.

E voi cosa ne dite? Siete pronti a scoprire questa nuova avventura di Godzilla?