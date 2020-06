Lucifer 5: ecco la data d’uscita ufficiale su Netflix

Dopo tanto attendere per i fan di Lucifer arriva finalmente l’annuncio ufficiale riguardo l’uscita della quinta stagione. Netflix ha deciso infatti di diffondere un video per pubblicizzare l’arrivo nel catalogo di questo nuovo capitolo. Ebbene la data ufficiale è quella del 21 agosto 2020. Un filmato di 66,6 secondi, il cui intro non lascia dubbi: “Quest’estate farà un caldo infernale”. La star della serie Tom Ellis aveva già rivelato che Lucifer 5 sarebbe stata divisa in due parti mettendo a disposizione i primi otto episodi e poi dopo una piccola pausa i restanti otto episodi.

Non sapevamo come darvi questa notizia, quindi ecco a voi 66.6 secondi dei momenti più bollenti di Lucifer per prepararvi alla quinta stagione. Dal 21 agosto su Netflix. pic.twitter.com/g5ucnVCFKp — Netflix Italia (@NetflixIT) June 22, 2020

La sesta stagione si farà?

Di recente Tom Ellis ha raggiunto un nuovo accordo che prevede il suo possibile ritorno sul set nel caso in cui Netflix decida di produrre la sesta stagione. Nel mese di aprile il destino dello show sembrava segnato viste le notizie negative che arrivavano riguardo il mancato accordo sul compenso da destinare all’attore. Stando ai rumor, infatti, gli studios avevano aumentato l’offerta in più di una occasione, ma i continui rifiuti di Tom Ellis avevano finito per spazientire gli investitori del progetto. “Tutti vogliono che Tom sia felice, ma a tutto c’è un limite, ed è stato raggiunto“, ha dichiarato l’insider.

Netflix e Warner Bros. Television, nel mese di febbraio, avevano fatto intendere la ferma intenzione di andare oltre la quinta stagione e chiudere la serie. Con la notizia su Ellis e i nuovi accordi con i co-showrunner Ildy Modrovich e Joe Henderson, l’uscita del sesto capitolo sembra ora confermato. La sesta, tuttavia, potrebbe chiudere definitivamente lo show.

Dopo la cancellazione a sorpresa da parte di Fox al termine della terza stagione, Lucifer è sbarcato su Netflix nel giugno 2018. Lucifer è una serie televisiva statunitense di genere urban fantasy, police procedural e commedia drammatica sviluppata da Tom Kapinos. Trasmessa per la prima volta sul canale americano Fox dal 25 gennaio 2016. La serie è prodotta da Jerry Bruckheimer, DC Comics e Warner Bros. Television.