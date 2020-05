La quinta stagione di Gomorra, le cui riprese sono previste per la fine dell’estate, potrebbe essere l’ultima. Parole del produttore Cattleya Riccardo Tozzi, che ha infatti dichiarato: “Al momento, riteniamo che questa sia l’ultima stagione. Non si sa mai. Ma al momento, la pensiamo come l’ultima stagione”. Una decisione che arriva nonostante il continuo gradimento da parte di critica e pubblico. In merito alla ripresa dei lavori, Tozzi ha poi dichiarato: “Prevediamo di iniziare Gomorra tra luglio e settembre”.

Marco D’Amore, che interpreta il personaggio iconico Ciro Di Marzio, tornerà a dirigere i primi cinque episodi affiancando il regista Claudio Cupellini. Gli script sono attualmente in fase di sviluppo avanzato e “ci sarà molto da preparare”, ha sottolineato Tozzi, a causa delle sfide di produzione poste dal coronavirus. “Penso che sarà fantastico”, ha tuttavia chiarito, “Ogni volta, abbiamo provato a fare qualcosa di diverso. Abbiamo trovato un’altra prospettiva speciale per la quinta stagione. È crepuscolare, oscura ed emotiva”.

Il produttore italiano ha inoltre espresso grande fiducia per la distribuzione dello show negli Stati Uniti. La serie si è impantanata nella moratoria della biblioteca TWC e non è andata in onda negli Stati Uniti oltre la seconda stagione, nonostante gli sforzi di Cattleya. “Sono fiducioso che troveremo presto una soluzione negli Stati Uniti”, ha aggiunto Tozzi.

L’Immortale è un ponte tra la quarta e la quinta stagione

La Beta vende anche L’Immortale, il recente spin-off di Gomorra prodotto dalla Cattleya, sulla vita dell’assassino della folla Di Marzio. “Devi vederlo per apprezzare appieno la quinta serie”, afferma Tozzi. “È un ponte tra la quarta e la quinta serie e c’è una grande sorpresa”. Gomorra, un incrocio italiano tra Il Padrino e I Soprano, racconta le sanguinose faide tra clan mafiosi rivali nel sud Italia. Il dramma, interpretato da Salvatore Esposito, D’Amore e Cristiana Dell’Anna, è stato venduto in 190 paesi in tutto il mondo. Cattleya, sostenuta da ITV, è una delle aziende produttrici italiane di maggior successo.