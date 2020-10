Un podcast per scoprire la filosofia di Harry Potter

Audible ha lanciato un nuovo progetto legato a Harry Potter e questa volta si parla di filosofia. Tutto parte da una riflessione di Maura Gancitano e Andrea Colamedici su quale sarebbe l’ approccio alle storie del maghetto inglese dei più grandi maestri del pensiero, classico e contemporaneo. Nasce così La filosofia di Harry Potter, un nuovo podcast originale che ragiona su questa saga con un approccio completamente nuovo.

Harry Potter torna su Audible in versione filosofica

Il percorso passa attraverso tutti e sette i libri della saga scritta da J.K. Rowling, analizzati in profondità. A ciascuno di essi è infatti dedicato un episodio, della durata di circa un’ora e trenta minuti. In ogni puntata Maura e Andrea ripercorrono la storia dei romanzi, trovando collegamenti con classici temi della filosofia.

Un esempio? Nel primo episodio, dedicato a Harry Potter e la Pietra Filosofale, si discuterà dei collegamenti con il Mito della Caverna di Platone, uno dei più grandi concetti della storia del pensiero occidentale, ma non solo. Ci sarà spazio anche per ragionare sul tema dell’immortalità, in un ipotetico confronto tra Socrate e Voldemort, per poi riflettere sul valore del destino e del libero arbitrio.

Tutta la serie si sviluppa come un dialogo tra le due voci principali, intervallato da alcuni estratti dai diversi volumi della saga. A dare voce a questi è Francesco Pannofino, celebre attore e doppiatore, che ha narrato l’intera saga di Harry Potter (nonché alcuni volumi aggiuntivi) negli audiolibri disponibili su Audible.

Si tratta di un viaggio affascinante e appassionante nel mondo, visto tramite la chiave interpretativa di Harry Potter. Ci sarà spazio per affrontare tanti temi rilevanti della vita di tutti, sentendo il confronto con figure fondamentali per la filosofia, dai sopracitati Platone e Socrate, fino a Heidegger, Jasper e Nietzsche.

La Filosofia di Harry Potter è disponibile già da ora su Audible in esclusiva.