Humour Classics: arrivano i grandi dell’umorismo, “approvati” dai comici

Humour Classics è la collana dedicata ai classici dell’umorismo: Jerome, Twain, Shakespeare, Diderot, Pirandello, Daudet e a febbraio Oscar Wilde. Sagoma pensa che la comicità e lo humour siano parte integrante della Cultura con la C maiuscola e questa serie lo dimostra. Classici della risata, uniti per la prima volta in una collezione speciale. Con la “approvazione” di comici contemporanei, che possono spiegare ai più giovani l’importanza di questi classici per chiunque voglia far ridire, anche nel 2021.

Humour Classics, letteratura approvata dai comici

Ridere è parte della nostra vita, una delle migliori. Per questo Sagoma vuole mettere in chiaro che gli autori umoristici sono una parte fondamentale della nostra Cultura. Ha quindi deciso di presentare una collana che riunisca i migliori autori di questo macrogenere, che tocca testi teatrali e novelle, fantascienza e romanzo di formazione. Humour Classics unisce i migliori e più divertenti autori classici e a febbraio presenta due opere di uno dei più grandi: Oscar Wilde.

Oscar Wilde torna in libreria

Il Fantasma di Canterville e Il Delitto di Lord Arthur Savile, i due racconti fantastici dell’autore irlandese. Con la prefazione di Max Pisu, celebre comico italiano che racconta nella prefazione quanto sia intelligente e sarcastica la prosa di Wilde. Il libro è arricchito anche da nuove illustrazioni a colori di Andrea Santonastaso, illustratore e umorista, nonché figlio del comico e cabarettista italiano Pippo.

Sagoma Editore ha lavorato davvero bene a questa collana di classici, che invece di essere stampati in tomi dall’aspetto noioso e con il destino di finire impolverati su qualche scaffale, ha voluto presentare questi libri come scritti comici d’ultimo grido. Un modo per riscoprire l’umorismo dissacrante di quanto erano stati presentati.

