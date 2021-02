Mission: Impossible 7 e 8 non saranno più girati insieme...

I piani per girare i prossimi due film Mission: Impossible, Mission: Impossible 7 e Mission: Impossible 8, uno dopo l’altro, sono stati abbandonati a causa di conflitti di programmazione. Secondo Deadline, Mission: Impossible 8 non verrà più filmato immediatamente dopo la conclusione di Mission: Impossible 7 ‘a causa’ di Top Gun: Maverick. Per colpa della pandemia di COVID-19, è stata spostata la data di uscita a giugno 2021. Ciò richiederà alla star Tom Cruise di impegnarsi in un lungo tour promozionale durante il periodo che sarebbe stato invece impegnato sul set di Mission: Impossibile 8. Una volta terminati tali obblighi per Top Gun, Mission: Impossible 8 potrà iniziare le riprese.

Mission: Impossible 7: tra ritardi e problemi per la pandemia

Al momento, però, non è stata rivelata alcuna data in merito all’ottavo capitolo della saga. La produzione è stata costantemente sconvolta dalla pandemia di covid in corso. La data d’uscita italiana di Mission: Impossible 7, originariamente prevista per febbraio 2020 a Venezia, è stata spostata a causa della crisi sanitaria; poi i ritardi in corso hanno impedito ai lavori di riprendere fino a quel settembre. Inoltre un nuovo imprevisto – la scoperta di 12 persone della produzione risultate positive al covid, hanno ulteriormente ritardato la produzione.

Mission: Impossible 7 vede nel cast Tom Cruise, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby. Oltre a Henry Czerny, Esai Morales, Hayley Atwell, Pom Klementieff e Shea Whigham. Il film arriverà nelle sale il 19 novembre 2021, mentre Mission: Impossible 8 uscirà il 4 novembre 2022.

Mission: Impossible è un film del 1996 diretto da Brian De Palma. La pellicola è ispirata alla serie televisiva Missione Impossibile ideata da Bruce Geller nel 1966. Due membri degli U2, Larry Mullen e Adam Clayton hanno registrato una loro versione della canzone portante nel film. La pellicola si è rivelata uno dei maggiori incassi al botteghino del 1996, piazzandosi al terzo posto. La saga iniziata con questo film vanta altri cinque titoli: Mission: Impossible II (2000), Mission: Impossible III (2006), Mission: Impossible – Protocollo fantasma (2011). Oltre a Mission: Impossible – Rogue Nation (2015) e Mission: Impossible – Fallout (2018).