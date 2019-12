Leonardo DiCaprio ha convinto Tarantino a cambiare una scena nell’ultimo film

Leonardo DiCaprio è riuscito a convincere Quentin Tarantino a riscrivere la miglior scena del suo personaggio, Rick Dalton, in C’era una volta a… Hollywood. La rivelazione è stata fatta proprio dal regista in un’intervista rilasciata al portale Deadline. Qui ha ammesso che gran parte delle idee contenute nella scena provengono dallo stesso DiCaprio: “Gli ho fornito una lista di attori di quel periodo, ma lui aveva bisogno di qualcosa di più. Alcune delle sue idee mi piacevano, altre no, perché avevo altro in mente, ma alla fine ho dovuto ammettere ‘Ok figlio di puttana, hai ragione’. E ho seguito la sua direzione”.

Tra le idee dell’attore quella su Rick Dalton: “Leo ha detto ‘Devo dimenticarmi le battute. Io volevo solo fare la mia scena di Lancer nel modo in cui si gira un Western entrando dalla porta di servizio”. Arriva quindi l’imbeccata dell’attore: “Ma lui ha detto ‘So che devo mandare a monte questa scena, so che sarebbe giusto per il personaggio. Io la vedevo come se mi stesse rovinando il divertimento, ma ho accettato e ho detto ‘Bene. Ne scriverò una versione, poi gireremo una scena in cui Rick arriva in fondo e una in cui si dimentica le battute, sapendo che in sala di montaggio decido io”. Idea che si rileva vincente: “La seconda versione è nel film, ho capito che dovevo assolutamente inserirla. Leo aveva ragione, è stato fantastico e la sua idea ha funzionato a meraviglia”.

L’idea iniziale di Tarantino e Leonardo DiCaprio era quella di inserire in C’era una volta a… Hollywood una scena in cui Rick Dalton decide di distruggere il suo trailer per la frustrazione: “Era chiaro nel film che il peggior nemico di Rick è Rick stesso. Non sta affrontando un team di cattivi in un Western, i suoi cattivi sono i suoi demoni. – così conclude – Quando fa quella camminata alla Mucchio Selvaggio sul set di Lancer, sta affrontando un esercito messicano che è lui stesso”.