La storia di uno dei fisici più importanti della storia scientifica dell’ultimo secolo. Stiamo parlando di Stephen Hawking, che sarà prossimamente protagonista di una biografia a fumetti, pubblicata in Italia da BAO Publishing. Il volume, realizzato da Jim Ottaviani e Leland Myrick, farà il proprio debutto sugli scaffali il prossimo 25 giugno, per la gioia di tutti i lettori appassionati di scienza.

Hawking, debutta la biografia a fumetti

Non si tratta della prima volta per la coppia di autori con questo tipo di temi. Jim Ottaviani ha infatti una lunghissima esperienza nel campo delle opere scientifiche a fumetti, iniziata già nel 1997. Insieme a Myrick inoltre, ha lavorato in passato a un’altra biografia di una figura importantissima per il campo. Stiamo parlando di Richard Feynman, di cui il duo ha raccontato la storia in un volume in passato.

Ora tocca a Stephen Hawking, fisico, cosmologo e matematico britannico, diventato uno dei volti più noti del panorama scientifico. Il suo spirito da divulgatore lo ha reso nel tempo una vera e propria icona pop, famosissima in tutto il mondo. Lo scienziato ha dedicato la propria vita allo studio, concentrandosi su temi affascinanti come la natura dei buchi neri e l’origine dell’universo stesso.

Hawking ne narra il percorso, attraverso i fumetti, con un processo assolutamente rigoroso e ricco di informazioni scientifiche. Si tratta di un vero e proprio atto d’amore nei confronti di una delle menti che più hanno influenzato il pensiero contemporaneo. Un modo per dare uno sguardo nuovo e illuminante sulla ricerca scientifica, passando dall’immensamente grande all’immensamente piccolo.

Hawking, biografia a fumetti dello scienziato, debutterà per BAO Publishing il prossimo 25 giugno. Per maggiori informazioni, vi rimandiamo al sito ufficiale della casa editrice.

Cosa ne pensate? Siete incuriositi da questo volume? Siete pronti a scoprire di più su una delle menti più affascinanti dello scorso secolo?