Holland e Chalamet in lizza come giovani Willy Wonka?

Per quasi cinque anni, la Warner Bros. ha sviluppato un nuovo film di Willy Wonka che esplorerà i primi giorni del personaggio, prima che diventasse il Re del Cioccolato. Lo studio ha annunciato che rilascerà Wonka il 17 marzo 2023. Nel 2018, Collider ha riferito che Ryan Gosling, Donald Glover ed Ezra Miller erano in lizza per entrare nel cast, ma da allora quei nomi sono tutti caduti nel dimenticatoio. Recenti rumor rivelano che la Warner ha messo gli occhi su Tom Holland o Timothée Chalamet per interpretare Willy Wonka. Holland ha attualmente 24 anni, mentre Chalamet ne ha appena compiuti 25, e non solo gareggeranno per vari ruoli negli anni a venire, ma sono ad oggi due dei protagonisti più riconoscibili e talentuosi di Hollywood sotto i 30 anni.

Tom Holland o Timothée Chalamet: tra loro c’è il nuovo Willy Wonka?

Perseguendo su questa scia, è facile vedere Timothée Chalamet come una versione più giovane della versione di Johnny Depp di Wonka. Mentre Tom Holland segue più la scia di un giovane Gene Wilder. Per essere chiari, a nessuno dei due attualmente è stato offerto il ruolo di Wonka, quindi siamo nel campo delle indiscrezioni.

Paul King (Paddington) dirigerà da una sceneggiatura di Simon Rich (An American Pickle), che trarrà ispirazione dal classico romanzo per bambini di Roald Dahl Charlie and the Chocolate Factory. Wonka sarà prodotto da David Heyman, che ha anche prodotto i film di Harry Potter per la Warners oltre a Paddington e al suo altrettanto amato sequel. Variety riferisce che lo studio prevede di avviare la produzione entro i prossimi quattro mesi. I dettagli della trama di Wonka vengono attualmente tenuti nascosti. Tuttavia, poiché si tratta di una sorta di ‘storia delle origini’, non è chiaro se gli Oompa Loompas faranno la loro apparizione. Eppure, data l’esperienza di King con il personaggio generato dal computer di Paddington, è possibile che anche gli Oompa Loompas possano essere CG.