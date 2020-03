Hugh Jackman celebra su Twitter l’anniversario di Logan

Hugh Jackman celebra il ruolo che lo ha reso famoso con un tweet dedicato al film Logan. Sono trascorsi tre anni dal film di James Mangold e l’attore ha deciso di esprimere tutta la sua gratitudine per quel ruolo. Queste le sue parole: “Tre anni fa, in questo giorno, Logan usciva nei cinema. Grazie per i molti, e intendo davvero molti, anni di sudore, pollo al vapore e il ruolo di tutta una vita”.

3 years ago, on this day, LOGAN was released. Thank you for the many (and I really mean MANY) years of sweat, steamed chicken and the role of a lifetime! #thankful #Wolverine #xmen #Logan pic.twitter.com/RLn5eaI4V5 — Hugh Jackman (@RealHughJackman) March 3, 2020

Qualche settimana fa, durante la promozione stampa di Picard, Sir Patrick Stewart ha parlato dell’esperienza avuta con Hugh Jackman e James Mangold per Logan. Queste le parole: “Hugh e io eravamo davvero emozionati quando ci siamo ritrovati a lavorare sulla nostra ultima cosa degli X-Man, ovvero Logan”. Un ricordo indelebile: “È stata la migliore esperienza che abbiamo avuto con questa saga: abbiamo interpretato gli stessi personaggi, ma il loro mondo era stato spazzato via”.

Nel cast del film Logan Hugh Jackman (Logan), Patrick Stewart (Xavier), Boyd Holbrook (il villain). Oltre a Stephen Merchant, Richard E. Grant (uno scienziato pazzo), Elise Neal, Elizabeth Rodriguez ed Eriq La Salle. 20th Century Fox presenta il terzo spin-off su Wolverine, il famoso mutante degli X-Men.

Logan è uscito nelle sale italiane il 1º marzo 2017

Logan è basato su “Vecchio Logan”, la storia a fumetti, ambientata nel futuro, di Mark Millar e Steve McNiven. Scritto da David James Kelly, Logan è uscito il 3 marzo 2017 negli Stati Uniti, il 1 marzo in Italia. Le riprese si sono tenute da maggio ad agosto 2016, mentre è stato distribuito negli Stati Uniti da 20th Century Fox il 3 marzo 2017 e il 1º marzo in Italia, anche in IMAX. Il film è stato acclamato dalla critica ed è il primo cinecomic ad avere ottenuto la candidatura agli oscar per la miglior sceneggiatura non originale.