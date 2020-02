Hulu: il servizio di streaming si espanderà presto oltre gli Stati Uniti?

Siamo all’alba di una nuova era per il mondo dell’intrattenimento, in particolare per quello online. Da mesi infatti si parla di un’imminente ‘guerra dei servizi di streaming‘. Sono sempre di più le piattaforme che stanno emergendo con proposte forti e interessanti, pronte ad accaparrarsi il pubblico. Alcune non sono disponibili in Italia ancora, ma presto le cose potrebbero cambiare. E chissà che non tocchi anche a Hulu…

Hulu, fuori dagli Stati Uniti dal 2021?

Questo servizio di streaming è attivo da anni negli Stati Uniti ed è recentemente entrato sotto il controllo di Disney, che già ne deteneva una quota consistente. Così, nella serata di ieri, durante la tradizionale earnings call dell’azienda, il suo CEO Bob Iger ha parlato anche di questa piattaforma, svelando di avere dei piani di espansione per il prossimo futuro.

Stando a quanto dichiarato infatti molto presto questa piattaforma diventerà accessibile anche per la popolazione al di fuori degli Stati Uniti. Attualmente infatti è disponibile solo per gli abitanti di quel Paese, sia in versione singola, sia in bundle con gli altri servizi di streaming della Casa di Topolino, ESPN+ e Disney+.

A partire dal 2021 però, pare che l’azienda abbia intenzione di superare i confini nazionali e raggiungere altri Paesi. Non ci sono informazioni aggiuntive in merito. Non è chiaro se ci sia la possibilità di un futuro salto oltreoceano fino a raggiungere l’Italia. È probabile che questo avverrà con calma, in una eventuale seconda fase se tutto dovesse andare bene.

Nel frattempo comunque, la priorità assoluta va ovviamente a Disney+. Come sappiamo, questa piattaforma arriverà in Italia fra poche settimane, il 24 marzo.