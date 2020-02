Il cancro di Jane Foster potrebbe non esserci in Thor: Love and Thunder

C’è molta attesa per Thor: Love and Thunder, in particolare con il ritorno del personaggio di Natalie Portman alias Jane Foster al Marvel Cinematic Universe, che otterrà un martello magico come il potente Thor. La trama sembra essere basata sull’iconica serie di fumetti dei creatori Russell Dauterman e Jason Aaron. Nel cartaceo c’è anche la battaglia di Jane contro il cancro. Molti fan sperano che questa parte della trama entrerà nel prossimo film Marvel Studios di Taika Waititi, ma il regista non è sicuro di tutto ciò.

Durante un’intervista rilasciata a Variety Waititi ha affermato che le idee cambiano continuamente e non ha confermato se la battaglia contro il cancro di Jane Foster verrà dunque trattata in Thor: Love and Thunder. Queste le sue dichiarazioni: “Non lo sappiamo. I fumetti sono stati una grande fonte di ispirazione e ha influenzato le prime bozze”. Per poi aggiungere: “Ma alla Marvel, cambiamo sempre tutto. Potrei dire una cosa in questo momento, e tra due anni sarà l’esatto contrario o quella cosa non esisterà”.

Thor: Love and Thunder in anteprima nelle sale il 5 novembre 2021

Waititi ha spiegato che si punterà a raccontare una storia alla quale il pubblico si collegherà. Queste le parole a riguardo: “Basato su ciò che il pubblico vuole. Testiamo il film. Abbiamo girato per due settimane su Thor Ragnarok”. I cambiamenti nei film sono continui: “Ci sono stati enormi cambiamenti nel personaggio, cambiamenti nella storia. Abbiamo girato intere scene. Penso che sia per questo che fanno un buon lavoro”. Il regista ha infine ammesso di non provare alcun fastidio nel dover organizzare delle sessioni di riprese aggiuntive: “Ho fatto delle riprese aggiuntive su ogni singolo film che ho girato in vita mia”. Thor: Love and Thunder sarà presentato in anteprima nelle sale il 5 novembre 2021.