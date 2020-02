Jennifer Kaytin Robinson, autrice e regista del film Someone Great, darà una mano a Taika Waititi sul copione del nuovo film Marvel Thor: Love and Thunder. La notizia è stata riportata dal portale Variety. La Robinson è attrice, regista e sceneggiatrice emergente, creatrice e produttrice dello show di MTV Sweet/Vicious nel 2016. Autrice nel 2019 del suo primo film per Netflix, la commedia romantica Someone Great, con Gina Rodriguez, Lakeith Stanfield e Brittany Snow. Dai profili Instagram e Twitter della Robinson risalta all’occhio la sua lotta per la parità di genere sul lavoro.

L’uscita del film è prevista per il 5 Novembre del 2021

In Thor: Love and Thunder assisteremo all’evoluzione di Jane Foster in Mighty Thor, poiché la brillante astrofisica si scoprirà degna di sollevare Mjolnir. La produzione dovrebbe iniziare il prossimo agosto in Australia. La regia sarà curata da Taika Waititi, brillante cineasta neozelandese che ha già diretto Thor: Ragnarok.

Nel cast figureranno sicuramente Chris Hemsworth (Thor), Tessa Thompson (Valchiria), lo stesso Taika Waititi (Korg). Oltre a Natalie Portman (Jane Foster), che si scoprirà degna di sollevare Mjolnir e diventerà Mighty Thor. Christian Bale è in trattative per un ruolo. Thor: Love and Thunder uscirà il 5 novembre 2021, e sarà l’ultimo film della Fase 4 del Marvel.

Il regista Taika Waititi, che interpreta anche una versione immaginaria di Adolf Hitler, è un maori, ossia un aborigeno della Nuova Zelanda. È il primo a ricevere questo riconoscimento. Queste le sue parole al momento del premio: “Lo dedico a tutti i bambini indigeni del mondo che vogliono cimentarsi nel mondo dell’arte, della danza o scrivere storie”. Per poi concludere: “Siamo narratori di nascita e possiamo farlo anche qui”. Una grande soddisfazione quindi per il regista che verrà affiancato dalla Robinson nel nuovo film per la Marvel.