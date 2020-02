Ray Donovan tornerà? Parla Liev Schreiber

Una settimana dopo la cancellazione di Ray Donovan da Showtime, la star Liev Schreiber ha ridato speranza ai fan. In un post su Instagram, Schreiber ha scritto, rivolta ai fan, “sembra che le vostre voci siano state ascoltate”, per poi aggiungere: “é troppo presto per dire come o quando, ma con un po’ di fortuna e il vostro continuo supporto, ci sarà Ray Donovan”. TVLine ha contattato Showtime per un commento. Il network si è limitato a confermare che lo show sarebbe terminato dopo sette stagioni.

Schreiber è ottimista per un ritorno di Ray Donovan

Il messaggio di Liev Schreiber recita per intero: “È difficile descrivere come ci si senta per il vostro sostegno verso Ray Donovan”. Per poi aggiungere: “Siamo stati fortunati a provare l’amore travolgente e il sostegno che tutti voi avete espresso per il nostro spettacolo da quando è arrivata la notizia che Ray non sarebbe tornato”. Arriva poi una grande apertura: “Ciò che è ancora più incredibile è che sembra che le vostre voci siano state ascoltate. Troppo presto per dire come o quando, ma con un po ‘di fortuna e il tuo continuo supporto, ci sarà di nuovo Ray Donovan”.

La cancellazione è stata uno shock non solo per i fan, ma anche per il cast e la troupe dello show. “Non avevamo alcun sentore del fatto che lo spettacolo stesse finendo”, ha detto lo showrunner David Hollander la scorsa settimana. La stagione 8, che doveva essere l’ultima stagione, avrebbe puntato su un retroscena della famiglia di Ray. Come spiegato dallo stesso Hollander: “In realtà c’erano due storie da raccontare: cosa è successo davvero, e come avrà un impatto sull’attualità. Il passo successivo è stato quello che è successo con Ray e Mickey negli anni ’90, che sarebbe stata la creazione di Ray Donovan come personaggio”.