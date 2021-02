Elisabeth Moss prenderà parte ad un nuovo progetto su Il Padrino. Il film, diretto da Barry Levinson, parlerà della realizzazione del celebre successo di Francis Ford Coppola. Nel cast anche Oscar Isaac e Jake Gyllenhaal.

Barry Levinson dirigerà il film sulla realizzazione de Il Padrino, celebre successo cinematografico con Marlon Brando e Al Pacino. Elisabeth Moss, vincitrice di due Emmy e due Golden Globe, è entrata a far parte del cast e interpreterà la moglie di Francis Ford Coppola. La Moss si unisce agli altri attori del cast già confermati: Oscar Isaac, che interpreterà Francis Ford Coppola e Jake Gyllenhaal nella parte di Robert Evans. Il film è basato sulla sceneggiatura di Andrew Farotte, poi riadattata dallo stesso Levinson e si intitolerà Francis and the Godfather. Il Padrino è considerato una delle pietre miliari della storia del cinema ed è stato un enorme successo al botteghino per la Paramount.

Elisabeth Moss ha recentemente recitato in film acclamati dalla critica come The Invisible Man e Shirley. Attualmente sta lavorando alla produzione nella quarta stagione di The Handmaid’s Tale, dove farà anche il suo debutto alla regia. Barry Levinson ha detto della Moss “Ho sempre voluto lavorare con lei. Non potrei essere più felice del suo ingresso nel film, ogni performance di Elisabeth è a dir poco eccezionale“.

I progetti futuri della Moss includono The French Dispatch di Wes Anderson e Next Goal Wins di Taika Waititi. Come riportato da Deadline, oltre ad essere un’attrice, Elisabeth Moss possiede una casa di produzione che sta attualmente lavorando a diversi progetti. Al momento sono in sviluppo Shining Girls, una serie thriller per Apple TV e Candy, una serie poliziesca per Hulu. Inoltre l’attrice ha in agenda anche la lavorazione di due film Blumhouse: She Will Rise, basato sulle memorie dell’ex deputata Katie Hill e Mrs. March, un thriller psicologico.