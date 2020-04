Il Tesoro Nascosto delle Isole Tremiti, su NationalGeographic.it

Oggi, Mercoledì 1 Aprile, su NationalGeographic.it debutterà in esclusiva Il Tesoro Nascosto delle Isole Tremiti, il documentario che accompagna Giovanni Chimienti nell’affascinante ricerca di una foresta di corallo nero.

Il Tesoro Nascosto delle Isole Tremiti, alla ricerca del corallo nero

Giovanni Chimienti è un biologo marino dell’Università di Bari che, assieme National Geographic Explorer, ha deciso di guidare una spedizione scientifica per andare alla ricerca di un tesoro naturale sommerso: una foresta inesplorata di corallo nero sui fondali delle Isole Tremiti. Questa rara varietà di corallo, già nota agli antichi greci, cresce a grandi profondità: per trovarlo servono immersioni molto impegnative, che vanno a più di 60 metri sotto il livello del mare. Al largo delle isole Tremiti sono state ritrovate soltanto alcune piccole colonie, ma mai un’intera foresta. Una simile scoperta potrebbe aprire moltissimi scenari di ricerca scientifica e di conservazione dell’area, che ha bisogno di essere protetta soprattutto a causa della pesca illegale.

Il Tesoro Nascosto delle Isole Tremiti racconta la scoperta di un patrimonio naturalistico unico nel Mediterraneo che, arricchendo il valore biologico delle isole Tremiti, ne esplora la sua natura più profonda, nel senso letterale del termine.

In occasione del debutto dell’emozionante documentario di Flavio Oliva, Giovanni Chimienti ci racconta la sua ricerca delTesoro Nascosto delle Isole Tremiti.

In questa avventura Giovanni è supportato da un team di esperti e da un veicolo filoguidato detto ROV(Remotely Operated Vehicle). Il biologo marino e National Geographic Explorer si immergeranno in un angolo nascosto di mare per cercare queste misteriose e fragili creature di profondità che possono vivere per ben oltre duemila anni.

Una storia che riesce senza sforzo a catturare il nostro interesse e la nostra curiosità, caratteristica indissolubile di tutti documentari di National Geographic.

Il Tesoro Nascosto delle Isole Tremiti sarà disponibile su nationalgeographic.it a partire dal 1 aprile.