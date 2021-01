Il creatore di The Walking Dead, Robert Kirkman, è pronto a lanciare in streaming la sua imperdibile serie animata sul mondo dei supereroi: Invincible. Tratta dalla serie omonima di fumetti, la serie parla di Mark Grayson, il figlio adolescente del più grande supereroe della Terra. Con un cast davvero eccezionale, la serie debutta con i primi tre episodi il 26 marzo 2021.

Arriva Invincible, la nuova serie animata in streaming su Prime Video

Mark Grayson (voce originale di Steven Yeun) è un ragazzo di diciassette anni. Come tanti ragazzi della sua età è insicuro sul suo futuro. Ma a differenza di tutti gli altri adolescenti del mondo, lui è il figlio del più potente supereroe del pianeta: Omni-man (voce del grande J.K. Simmons). I suoi poteri stanno crescendo, insieme ai suoi dubbi. Perché forse l’eredità del padre non è eroica come sembra.

Kirkman è il produttore esecutivo di questa produzione Skybound, con Simon Racioppa, David Alpert (con cui ha collaborato per The Walking Dead) e Catherine WInder (che viene dall’esperienza della serie animata Star Wars: The Clone Wars). L’obiettivo è quello di portare in streaming la saga fumettistica di Invincible, conclusa nel febbraio del 2018 dopo 15 anni dal primo numero.

Chi c’è nel cast della nuova serie Prime Video?

Oltre a Steven Yeun e J.K.Simmons, il cast della serie animata è davvero eccezionale per chi la segue in inglese. Trovate infatti: Sandra Oh (Killing Eve), Seth Rogen, Gillian Jacobs (Community), Andrew Rannells (Girls), Zazie Beetz (Deadpool 2), Mark Hamill, Walton Goggins, Jason Mantzoukas (Brooklyn Nine-Nine), Mae Whitman (Good Girls), Chris Diamantopoulos (Silicon Valley), Melise (The Flash), Kevin Michael Richardson (The Simpsons), Grey Griffin (Avengers Assemble), Max Burkholder (Imaginary Order) e altri ancora.

I primi tre episodi da un’ora arrivano il 26 marzo 2021. Dopodiché dovremo aspettare una nuova puntata ogni settimana fino al finale di stagione del 30 aprile.

Prime Video ha già iniziato l’anno alla grande (qui le novità uscite a gennaio), non vediamo l’ora che continui con questa attesissima serie.