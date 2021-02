Iron First: come sarebbe stata la terza stagione?

Dopo due stagioni su Netflix, la serie Marvel Iron First è stata cancellata dopo un finale con un cliffhanger che ha portato grandi cambiamenti per Danny Rand, Colleen Wing e Ward Meachum. Anche se non sapremo di più sull’eredità del Pugno di Ferro e su come i personaggi di Finn Jones e Jessica Henwick si sarebbero mossi in avanti nell’universo cinematografico Marvel, un attore ha deciso di rivelare alcuni dettagli su quelli che erano i piani per dare seguito allo show. Attualmente non sembra ci sia la possibilità di far rivivere la serie per una terza stagione, tuttavia, quando si tratta dei Marvel Studios e del loro attuale focus su Disney+, non sono da escludere colpi di scena.

La spiegazione di Finn Jones

Finn Jones ha recentemente parlato con Collider del suo ruolo nella serie di Apple TV + Dickinson. Durante la chiacchierata ha spiegato cosa sarebbe successo nella terza stagione di Iron First. “Raven, il nuovo showrunner, come me, eravamo sicuri che ci sarebbe stata una terza stagione, quindi ne abbiamo parlato apertamente”. ha spiegato Jones. L’attore ha poi spiegato: “Ero cosi eccitato a riguardo. Era incentrato su Danny Rand che finalmente assumeva il ruolo di Iron Fist, che aveva preso coscienza di cosa fosse in grado di fare”.

Finn Jones ha inoltre aggiunto: “Era questa storia strepitosa di Danny, insieme a Ward, in posti stranieri come una sorta di buddy-story”. Una storia avvincente: “E poi c’era la sottotrama con Colleen a New York, che si era isolata con il suo nuovo potere, cercando di capire la sua identità e questo potere che aveva ottenuto”. Quindi: “Ad un certo punto, Danny e Colleen si sarebbero incontrati di nuovo per formare questa coppia di supereroi o quel che era”. L’attore ha concluso con grande rammarico: “La terza stagione, veramente, era cosi promettente ed è un peccato averla vista cancellata e non raggiungere il suo vero potenziale”.