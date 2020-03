Anche in Italia arriva la versione veloce di Monopoly

Ve ne avevamo parlato qualche settimana fa di Monopoly Speed, versione più veloce del classico gioco da tavolo. Ora però questo prodotto è finalmente disponibile anche in Italia, offrendo la possibilità agli appassionati di fare partite incredibilmente rapide. Se avete spesso incontrato resistenze al Monopoly durante le serate tra amici, ecco la soluzione perfetta per accontentare tutti!

Monopoly Speed, ecco l’edizione più veloce di sempre

Ma come funziona esattamente? E come fa questo gioco ad assicurare partite brevissime e veloci? La risposta a quest’ultima domanda è un timer, settato sui 10 minuti. I giocatori dovranno quindi lanciarsi in una sfida frenetica, correndo contro il tempo per riuscire a realizzare gli affari migliori. Un impegno che richiede lucidità mentale e decisionismo, quasi come il vero mondo del business.

Rispetto all’edizione classica ci sono anche altre variazioni. Innanzitutto il tabellone è leggermente più piccolo di quello solito, con una casella in meno per lato. Al posto del caro vecchio Parcheggio Gratuito c’è inoltre un secondo VIA!, per poter raccogliere il doppio dei soldi ogni giro e fare crescere il proprio capitale più rapidamente.

Per tagliare ulteriori tempi morti inoltre, non solo i giocatori avranno una pedina personale, ma anche il proprio dado specifico. Questo anche perché non ci saranno più dei turni veri e propri, ma tutto avverrà in contemporanea, dando grande vitalità e dinamismo alla partita. Tutto si svolgerà in quattro fasi, due di acquisto e due di scambio, dettate dal timer. Verso la fine partirà un conto alla rovescia che farà scattare il panico delle ultime trattative ai giocatori, per poi concludere la partita contando i soldi.

Cosa ne pensate? Eravate tra coloro che hanno sempre sperato in una versione del Monopoly che rendesse il gioco più movimentato e veloce? Come vi sembra questa nuova edizione proposta da Hasbro Gaming? Vi convince?