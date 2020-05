Jason Momoa e Peter Dinklage si ritrovano per un nuovo film

Game of Thrones è stato un trampolino di lancio sia per la carriera di Jason Momoa che per quella di Peter Dinklage. Il primo appare come Khal Drogo nelle stagioni 1 e 2, mentre il secondo interpreta Tyrion Lannister per l’intera serie. I due sono pronti a tornare a recitare insieme in un film sui vampiri dal titolo Good Bad & Undead. Lo show vedrà Peter Dinklage interpretare un discendente del leggendario cacciatore di vampiri Van Helsing.

I protagonisti orchestrano una truffa

Quest’ultimo sviluppa una collaborazione con il personaggio di Jason Momoa, un vampiro che ha giurato di non uccidere mai più. I due uomini orchestrano una truffa andando di città in città dove Van Helsing finge di uccidere i vampiri per soldi. Tuttavia le cose si complicano quando sui due viene messa una vera taglia per eliminarli. Si troveranno così a combattere per la propria vita in un mondo magico e pieno di mostri.

Deadline riporta che Good Bad & Undead è descritto come “Midnight Run in a Bram Stoker World”, riferendosi all’autore del Dracula del 1897. La trama si basa su un’idea originale di Mark Swift e Damian Shannon, e il regista di Palm Springs Max Barbakow è stato scelto per dirigere il film. Oltre a recitare, Peter Dinklage e Jason Momoa sono produttori dello show. Non sono stati diffusi ulteriori dettagli in merito al film, con la relativa produzione che potrebbe subire dei rallentamenti in seguito alle ultime vicende causate dalla diffusione del Covid-19.

Ricordiamo che il professor Abraham van Helsing è un personaggio di fantasia protagonista del romanzo Dracula (1897) di Bram Stoker. Di origine olandese, Van Helsing rappresenta l’antagonista di Dracula e dichiara una guerra senza quartiere al vampiro e ai suoi adepti. In tale veste il personaggio di Van Helsing compare in quasi quaranta opere cinematografiche o televisive ispirate più o meno direttamente al romanzo.