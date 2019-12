Jerusalem’s Lot, la serie TV con Adrien Brody dal racconto di Stephen King

Jerusalem’s Lot, il racconto breve di Stephen King contenuto nella raccolta di racconti del 1978 A volte ritornano, sarà adattato al piccolo schermo per Epix. Questo progetto è il primo ad essere prodotto dalla neo nata Epix Productions. La futura serie televisiva sarà composta da dieci episodi totali. Il ruolo di Charles Boone, protagonista di Jerusalem’s Lot, è affidato al premio Oscar Adrien Brody, attore classe 1973 celebre per le sue interpretazioni nelle pellicole Il pianista (Regia di Roman Polański, 2002), Predators 3 (Regia di Nimród Antal, 2010), Midnight in Paris (Regia di Woody Allen, 2011) e La sottile linea rossa (Terrence Malick, 1998). Brody prenderà parte anche nella futura pellicola di Wes Anderson, The French Dispatch. Qui tutti i dettagli.

Scritta da Peter e Jason Filardi, e prodotta da Donald De Line (Ready Player One, Wayward Pines), Jerusalem’s Lot vedrà collaborare un’altra volta Peter Filardi, King e Michael Wright, presidente di Epix. I lavori di produzione dovrebbero avere inizio il prossimo maggio; i primi episodi della serie televisiva potrebbero quindi già debuttare in autunno.

Jerusalem’s Lot: la trama

Ambientata negli anni ‘50 del diciannovesimo secolo, la futura serie televisiva Jerusalem’s Lot seguirà le peripezie del capitano Charles Boone, qui impersonato da Adrien Brody, che a seguito della morte della moglie decide di trasferirsi assieme ai tre figli nella vecchia casa di famiglia a Preacher’s Corners. Una volta arrivato, dovrà però fare i conti con il passato e fare di tutto per debellare la maledizione secolare della famiglia.

A proposito del nuovo progetto, Wright ha affermato: “Questa serie sarà un’intensa e assolutamente terrificante rivisitazione del celebre racconto horror ormai divenuto un classico. Non vedo l’ora di lavorare con Donald De Line, Jason e Peter Filard, così come con il fenomenale attore protagonista Adrien Brody. E ovviamente, quando si tratta di horror, non c’è nulla di meglio delle storie di Stephen King.”