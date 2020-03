Jesse Eisenberg pronto a tornare come Lex Luthor

Jesse Eisenberg ha ammesso di voler tornare a rivestire i panni di Lex Luthor dopo Justice League. La star ha toccato l’argomento nel corso di una recente intervista e, quando è arrivato il momento di discutere del suo possibile coinvolgimento nei progetti DCEU di Zack Snyder, ha espresso la sua opinione sul personaggio. Sembra che Eisenberg abbia davvero apprezzato la sfida di dare vita a Luthor in Batman v. Superman: Dawn of Justice. Ha anche menzionato la piccola scena post-credit alla fine della Justice League.

Jesse Eisenberg vorrebbe rivestire i panni di Lex Luthor

“Oh sì, mi piacerebbe molto perché è un personaggio così bello!” ha iniziato Eisenberg. “Interpretare un cattivo in un film di supereroi è la parte divertente. I bravi ragazzi stanno bene, ma i cattivi sono la parte divertente perché diventano un po’ più sgargianti”. Per poi aggiungere: “Certo, l’eroe riesce a sopravvivere. Ma il cattivo è sempre più divertente. Non conosco la prima parte, ma la seconda parte è qualcosa in cui potrei sicuramente essere coinvolto”.

Questa non è la prima volta che a Jesse Eisenberg viene chiesto di rivisitare Luthor. Durante il tour dedicato alla stampa per Zombieland: Double Tap, gli sono state rivolte domande simili. Naturalmente, la sua risposta è rimasta pressoché identica. “Si. L’ho adorato così tanto. Voglio dire, ero il ragazzo più timido del mondo. Riuscire a interpretare un personaggio mediocre in quel modo è esaltante”. Il suo apprezzamento è sincero: “Probabilmente non ne farò un altro. Non so se ne stanno facendo un altro dove sarei dentro. Ma no, l’ho adorato. È stato fantastico Sono così felice di averlo fatto“. Al di là della grande positività dell’attore e i fan che adorano la sua interpretazione del cattivo iconico, la star rimane dubbiosa per l’eventuale chiamata per riprendere il ruolo in alcuni dei film DC in arrivo.