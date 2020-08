John Carpenter prepara il reboot de La Cosa

Il regista John Carpenter ha rivelato che sta pianificando un reboot del classico horror del 1982 La Cosa con Blumhouse Productions. Carpenter ha parlato il 22 agosto durante un panel al Fantasia International Film Festival di Montreal, dove ha ricevuto il premio Cheval Noir. Variety ha riferito che al regista è stato chiesto se avesse discusso un nuovo progetto con il fondatore e CEO di Blumhouse Jason Blum. “Sì? Non lo so” rispose Carpenter. Ha poi aggiunto: “Ma ne abbiamo parlato – penso che lavorerà a La Cosa, riavviandolo. Sono coinvolto in questo, forse. Lungo la strada”. Non avrebbe però specificato se questa iterazione sarebbe stata un remake, un sequel o anche un prequel.

Lo show racconta forme di vita aliene

La Cosa racconta di un team di ricercatori in Antartide che rinviene la presenza di una forma di vita aliena in grado di imitare le persone.La versione di Carpenter de La Cosa, con Kurt Russell, Keith David e T.K. Carter, è stato inquadrato come un film dell’orrore. È stato un flop al botteghino ed ha ottenuto recensioni negative. Era un remake di La Cosa from Another World del 1951, una versione fantascientifica del romanzo di John W. Campbell Jr. del 1938 Who Goes There? Nel 2011, Universal ha realizzato un prequel intitolato La cosa con Mary Elizabeth Winstead e Joel Edgerton diretto da Matthijs van Heijningen, ma senza alcun coinvolgimento da parte di John Carpenter.

In Italia La Cosa è uscito in DVD nel 1999 con una edizione da collezione; formato video Letterbox, traccia italiana a 2 canali, ricco di contenuti extra. Non è stata distribuita al momento la special edition del 2004 che offre una pellicola restaurata e un formato video anamorfico oltre agli abbondanti materiali extra. Nel 2008 è stata distribuita l’edizione in formato Blu-ray Disc anche in Italia.