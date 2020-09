John David Washington vorrebbe un sequel di Tenet

Tenet non ha soddisfatto in pieno le aspettative della Warner Bros. al botteghino ma non è stato nemmeno un fallimento totale. Finora il film ha incassato 250 milioni di dollari a livello mondiale. Intanto il finale dello show ha lasciato ampiamente la possibilità di sviluppare un sequel. Esquire ha chiesto alla star John David Washington se desiderasse un sequel di Tenet e, ovviamente, l’attore ha risposto “sì”, perché crede che ci sia altro da esplorare. Queste le sue parole: “Nella mia mente, questo è un sì!” Per poi aggiungere: “Lo faremo di nuovo, ci vediamo tra un paio d’anni… In realtà, non lo so”.

John David Washington punterebbe ad un sequel

John David Washington ha illustrato nei dettagli il suo punto di vista: “Chris (Cristopher Nolan, ndr) fa quello che vuole. Forse ha qualcosa che ha sviluppato per anni che vuole fare dopo, forse è stato ispirato da qualcos’altro che vede e vuole farlo, non lo so. Spero che riusciremo a farne ancora un altro, spero che potremo esplorare di più, perché penso che abbiamo trovato qualcosa di veramente unico”.

Cristopher Nolan di solito non ama i sequel, a parte i film di Batman che sono una specie di eccezione e non la regola quando si tratta dei suoi show. Quindi non sappiamo se ci sia la concreta possibilità di un secondo capitolo per Tenet. Resta il fatto che ci sono alcune interessanti costruzioni e alcune dinamiche di personaggi che potrebbero essere esplorate in un altro film.

Tenet, diretto da Christopher Nolan, è interpretato da John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia. Oltre a Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, Michael Caine e Kenneth Branagh. La trama segue le azioni di un agente segreto (John David Washington) che sfruttando lo scorrere del tempo cerca di impedire lo scatenarsi di una Terza guerra mondiale. La stesura della sceneggiatura ha richiesto più di cinque anni di lavoro, dopo un’iniziale elaborazione durata più di un decennio.