Kennerspiel des Jahres: annunciato il vincitore del 2020!

Arrivato l’annuncio del vincitore del Kennerspiel des Jahres per il 2020. Si tratta di The Crew: The Quest for Planet Nine! Ideato dall’autore Thomas Sing e distribuito dalla casa editrice KOSMOS.

Regole di The Crew



The Crew è un gioco di presa cooperativo. In questo gioco i giocatori sono partiti per un’avventura di esplorazione nello spazio. Nel gioco esistono 50 diverse missioni, che possono essere risolte solo con la collaborazione dei giocatori. Ciascuno infatti ha propri compiti individuali, che se portati a termine permetteranno di superare la missione. Ma lo spazio crea difficoltà nel superamento dei propri compiti, ed ad ogni missione la difficoltà aumenta. Il gioco può essere messo in pausa, come se si salvasse la partita in un videogame. Questo permette di spezzare l’avventura in diverse tranche, riprendendola in un secondo momento.



Abbiamo detto che The Crew è un gioco di prese. Infatti i giocatori dovranno prendere durante la partita delle carte con diverse abilità da un pool visibile a tutti. Ma non sarà tanto la singola presa a fare la differenza, quanto capire quando è giunto il momento di prendere una certa carta rispetto ad un’altra.

I giocatori vincono solo se ciascuno riesce a portare a termine il proprio compito.

Cos’è il Kennerspiel des Jahres 2020

Il Kennerspiel des Jahres è nato nel 2011, all’interno della famiglia dello Spiel des Jahres. Questo riconoscimento va a premiare il miglior gioco edito durante l’anno in Germania, dedicato ad un pubblico di giocatori esperti. Il primo vincitore del premio è stato 7 Wonders.

Ecco l’elenco dei tre finalisti di questa categoria per il 2020, che si sono contesi la vittoria:

– The Crew, di Thomas Sing (edito da KOSMOS) – vincitore

– Cartographer, di Jordy Adan (edito dalla Casa editrice Thunderworks Games)

– The King’s Dilemma, di Lorenzo Silva e Hjalmar Hach (edito da Horrible Guild)