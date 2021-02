Ecco Kenneth Branagh nei panni di Boris Johnson

Sky ha svelato il primo sguardo a Kenneth Branagh nel ruolo del Primo Ministro britannico Boris Johnson nel film drammatico di prossima uscita “This Sceptred Isle”. La star britannica di “Tenet”, il cui casting è stato annunciato per la prima volta a gennaio, è praticamente irriconoscibile nei panni 56enne Johnson. Prodotto da Fremantle, Passenger di Richard Brown e Revolution Films di Winterbottom, lo spettacolo diretto da Michael Winterbottom è ora in produzione. “This Sceptred Isle”, annunciato nel giugno 2020, traccerà un grafico degli eventi che circondano Johnson e il suo governo di fronte alla prima ondata della pandemia globale.

Di seguito Kenneth Branagh nei panni di Boris Johnson:

Il leader del Regno Unito alla fine di marzo è stato ricoverato in ospedale con COVID-19 per oltre una settimana. “La prima ondata della pandemia COVID-19 sarà ricordata per sempre”, ha detto lo scrittore e regista Winterbottom. Per poi aggiungere: “Un tempo in cui il paese si riuniva per combattere un nemico invisibile. Un tempo in cui le persone erano più consapevoli che mai dell’importanza della comunità”. Quindi: “La nostra serie intreccia innumerevoli storie vere – da Boris Johnson al numero 10 ai lavoratori in prima linea in tutto il paese – raccontando gli sforzi di scienziati, medici, assistenti domestici e responsabili politici per proteggerci dal virus”.

Lo spettacolo promette di “raccontare la storia di alcuni degli eventi più devastanti mai accaduti nel Regno Unito e di un Primo Ministro alla guida in questi tempi senza precedenti”. La serie coprirà l’impatto del virus e la risposta della comunità medica del paese per superare la pandemia. Si basa sulla testimonianza reale di membri del governo, del Dipartimento della Salute. Oltre che del Gruppo di consulenza scientifica per le emergenze (SAGE) e di ospedali e case di cura in tutto il paese. Il dramma Sky Original andrà in onda su Sky Atlantic e sul servizio di streaming NOW TV nel 2022.