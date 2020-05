Dune è considerato da molti uno dei romanzi di fantascienza più avvincenti di tutti i tempi. Kyle MacLachlan, che ha recitato in precedenza in un adattamento del romanzo con il regista David Lynch, ha recentemente espresso quanto fosse entusiasta di vedere quello del regista Denis Villeneuve. Il film di Lynch del 1984 non riuscì a convincere la critica oltre ad essere un vero e proprio flop in termini di incassi, MacLachlan è però molto fiducioso sul nuovo progetto.

“Non vedo l’ora di vederlo. Penso che Denis sia un regista così meraviglioso, ha messo insieme un cast davvero interessante”, ha esordito l’attore. Così ha aggiunto: “Ho adorato i libri quando li ho letti per la prima volta, penso che avevo 15 anni, quindi nel 1972-73”. Il suo preferito: “Rimango un fan, in particolare del primo libro, è uno dei miei libri preferiti se non il libro preferito di sempre, lo leggo ogni anno, quindi ci arrivo da una prospettiva diversa rispetto a David, ovviamente, e penso che il libro sia così ricco e interessante che ci sono tanti modi per interpretarlo”.

Dune racconta la storia di Paul Atreides, un giovane brillante e dotato di un destino che va oltre la sua comprensione. Il protagonista deve viaggiare sul pianeta più pericoloso dell’universo per garantire il futuro alla sua famiglia e all’umanità. Man mano che le forze malefiche aumentano il conflitto sulla fornitura esclusiva del pianeta della risorsa più preziosa esistente – una merce in grado di sbloccare il più grande potenziale dell’umanità – sopravvivranno solo quelli che possono vincere le loro paure.

David Lynch ancora scottato dal flop

“Non ho alcun interesse per Dune”, ha confermato David Lynch a The Hollywood Reporter. “Perché è stato un dolore per me. È stato un fallimento e non ho avuto il taglio finale”. Il flop brucia ancora molto: “Ho raccontato questa storia un miliardo di volte. Non è il film che volevo fare. Mi piacciono molto alcune parti – ma per me è stato un fallimento totale”.