Simon’s Cat è l’ospite d’onore a La Città dei Gatti 2021

L'evento per gli amanti dei felini arriva in edizione online, con il gatto che ha fatto impazzire internet

La Città dei Gatti torna dal 17 al 21 febbraio in edizione online, per tutti gli amanti dei felini. Quest’anno l’ospite d’onore è Simon’s Cat, o meglio il creatore del fumetto online Simon Tofield. Su Facebook infatti il gatto ha ben 6.62.517 follower. Ma non è l’unica novità in arrivo per gli amanti dei gatti: c’è la conferma del Concerto in Miao, Gli aMici dei Mici e molto altro.

La Città dei Gatti torna per gli amanti dei felini

Questa edizione torna in chiave social, sfruttando le piattaforme online per unire gli amanti dei gatti di tutto il mondo. C’è infatti la collaborazione con la pagina Facebook de La Città dei Gatti, di WOW Spazio Fumetto, di YouPet, di Radio Bau, di Gatto Magazine, di ANCOS Milano, di Urban Pet e del Crazy Cat Cafè. Non manca la storica partnership con FELIWAY®. L’edizione 2021 gode anche del supporto del Municipio 4 e di associazioni animaliste come Mondo Gatto, Gaia Animali e Ambiente ed EARTH.

Calendario degli incontri

Il primo evento della Città dei Gatti si è già tenuto ieri alle 21.30, per festeggiare la Giornata Nazionale del Gatto. L’ospite d’eccezione è stato Simon Tofield, intervistato da Riccardo Mazzoni per analizzare il successo del gattino bianco a fumetti che ha fatto impazzire il world wide web. Potete recuperare l’intervista con il creatore a questo indirizzo.

Stasera 18 febbraio 2021 alle 21.30 potete invece vedere Bestia che … giovedì!, il programma di YouPet che intervista sei veterinari specializzati, per scoprire tutti i segreti dei vostri felini preferiti. Venerdì 19 febbraio invece 21 invece potete trovare il Concerto in Miao digital edition: una rassegna musicale da Mozart a Gino Paoli, fino agli Aristogatti che vogliono fare jazz. Tutta la musica a tema gatto.

Sabato 20 febbraio alle 21.30 c’è il talk show Gli aMici dei Mici, mentre domenica 21 febbraio alle 21.30 potete trovare l‘Anteprima MAFF, con tutte le opere che partecipano al Milano Animal Film Festival che hanno a tema i gatti.

Ci sono poi tanti altri momenti digitali per gli amanti dei felini, che potete scoprire sul sito ufficiale de La Città dei Gatti. In questi giorni in cui gli amanti dei cani possono arrabbiarsi per il trailer di Cruella, chi ama i felini può sfruttare tutti questi momenti online.