Cruella sta per arrivare: ecco il trailer del prequel con Emma Stone

Disney ha rilasciato il trailer di Cruella, il prequel su Crudelia De Mon (in originale Cruella De Vil) con Emma Stone. La cattiva che voleva trasformare 101 dalmata in una linea di moda ha un passato tutto da esplorare. Il film arriva il 28 maggio 2021 (anche se al momento non sappiamo se esce in sala o in streaming).

Cruella: ecco il trailer del prequel de La Carica dei 101

Con un look sopra le righe e una storia da raccontare, Cruella De Vil (o Crudelia De Mon) è giovane e meno spigolosa di come la ricordiamo dal cartone animato Disney del 1961. Esatto, l’originale compie sessant’anni e ora siamo pronti per sentire un altro pezzo della storia. Siamo sicuri che Disney non abbia intenzione di giustificare la volontà di trasformare dei cani in pellicce, ma è evidente già dal trailer che c’è qualcosa di interessante da dire su questo crudelissimo personaggio. Ambientato nella Londra punk-rock anni Settanta, vede gli esordi nel mondo della moda di Cruella (Emma Stone) a confronto con la Baronessa (Emma Thompson).

Hanno scritto la sceneggiature di Cruella Dana Fox e Tony McNamara, basandosi sulla storia di Aline Brosh McKenna, Kelly Marcel e Steve Zissis. Alla regia troviamo Craig Gillespie, che ha diretto l’incredibile I, Tonya: quindi sappiamo che sa raccontare la storia di una persona problematica con umanità, ma senza trasformarla in eroina. Nel ruolo da protagonista troviamo Emma Stone, accompagnata da un ottimo cast formato da Emma Thompson, Joel Fry, Paul Walter Hauser, Emily Beecham e Mark Strong.

Ancora incertezza sull’uscita in sala

Abbiamo avuto una prima idea di questo film nel 2019, con le prime immagini teaser. Cruella ha quindi già subito qualche ritardo prima dell’uscita di questo trailer. La data resta fissata al 28 maggio 2021, però non c’è ancora certezza sul fatto che possa arrivare al cinema. Sembra che Disney voglia valutare il successo dell’uscita “ibrida” di Raya e l’Ultimo Drago, che esce in contemporanea al cinema (dove sono aperti) e in streaming.

In ogni caso, abbonarsi adesso a Disney+ potrebbe essere una buona idea, visto l’aumento del costo a fine mese: potete farlo da questo indirizzo.