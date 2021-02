La guida di Van Richten a Ravenloft, nuovo manuale di D&D

In arrivo in italiano il manuale "La guida di Van Richten a Ravenloft", una guida per portare l'horror nelle vostre campagne

La guida di Van Richten a Ravenloft porterà un tocco di horror nelle vostre campagne di Dungeon & Dragons! Vi permetterà di fondere i vostri avventurieri con elementi come lo slasher horror, la fiaba macabra e l’apocalisse zombi. Scopriamolo insieme! Ma restiamo in gruppo, nessuno si allontani da solo!

Da dove nasce la guida di Van Richten a Ravenloft?

L’horror ha sempre accarezzato il mondo di D&D. Uno degli apici di questo connubio è la nascita dell’ambientazione di Ravenloft, nel 1990. Si tratta di un mondo alternativo chiamato anche Semipiano del Terrore. Ravenloft è composto da una serie di locations chiamate Domini. Queste sono state strappate dai loro piani d’origine e posizionate qui dalle Potenze Oscure.

Ogni Dominio è governato da un Signore Oscuro, una persona o creatura che ha commesso uno o più azioni così malvagie da attirare l’attenzione delle Potenze Oscure.

Da questa ambientazione sono nate diverse avventure, tra cui Curse of Strahd. Si tratta di una delle avventure più popolari pubblicate da D&D negli ultimi anni. Inizia quando i personaggi vengono trascinati da nebbie di una terra chiamata Barovia. Ma il dominio di Strahd è solo uno dei tanti Domini del Terrore che compongono l’ambientazione a tema horror di Ravenloft.

Cosa troverete nella guida di Van Richten a Ravenloft?

La Guida di Van Richten a Ravenloft aggiorna l’ambientazione fornendo ai Dungeon Masters le descrizioni di oltre 30 Domini del Terrore oltre Barovia e gli strumenti per creare le proprie storie orribili, inclusi i dettagli sul Signore Oscuro di ogni Dominio, un’avventura pronta per il gioco, nuova mostri, lignaggi e sottoclassi.

La Guida di Van Richten a Ravenloft sarà disponibile e trascinerà i fan di D&D nelle nebbie dal 18 maggio 2021.

Troverete alcuni volti noti di Ravenloft, tra cui Rudolph Van Richten, personaggio scrittore della guida, Ezmerelda d’Avenir e le gemelle Weathermay-Foxgrove. Anche alcuni dei Domini del Terrore saranno familiari ai fan come Lamordia, che esplora l’orrore della sperimentazione sulla creazione di esseri non morti da parti del corpo decedute della dottoressa Viktra Mordenheim.

Troverete poi le maschere surreali e fiabesche di Dementlieu, tradimento nelle foreste pluviali dilaniate dalla guerra di Kalakeri, e le infinite orde di zombie di Falkovnia.

La Guida di Van Richten include inoltre regole e consigli per i DM per creare domini personalizzati e Signori Oscuri raffigurando horror consolidati o qualsiasi nuovo elemento di terrore che possano immaginare.

I giocatori possono creare personaggi più terrificanti, con Doni Oscuri che li legano con i Domini del Terrore e daranno loro benefici incredibili ma con un costo mortale.

Troverete poi due nuove sottoclassi, che arricchiscono ulteriormente le opzioni con il Collegio degli Spiriti per i Bardi e il Patto dei Non Morti per gli Stregoni, oltre a nuovi sfondi da esplorare e ninnoli da collezionare.

Gli autori della guida

“Sono un grande fan di tutto ciò che riguarda l’horror, quindi è stato un brivido assoluto incorniciare questo libro portando elementi spaventosi come i signori delle mummie, i terrori cosmici e le leggende metropolitane a più tavoli di D&D”, ha dichiarato Wes Schneider, capo progettista della guida di Van Richten a Ravenloft. “Lavorare con nuove voci entusiasmanti in horror e artisti visivi come il concept artist di D&D Shawn Wood è stato essenziale per assicurarci di aggiornare l’estetica per i fan di oggi rimanendo fedeli alle radici di Ravenloft”.

Questo nuovo manuale avrà una copertina di Anna Podedworna disponibile ovunque, e una copertina alternativa di Scott M. Fischer disponibile solo in alcuni negozi.

Insomma, un manuale da sfogliare e scoprire… Magari di notte, in una serata ventosa ed in una villa abbandonata! Buon terrore a tutti!

Curse of Strahd: A Dungeons & Dragons Sourcebook Avventure a Ravenloft, grafica paurosa, per giocatori della Quinta edizione di Dungeon 6 Dragons da 1 a...

Lingua: Inglese

Wizards of the Coast (Author)