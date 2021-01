La Sirenetta: Noma Dumezweni si aggiunge al cast

L’imminente live-action Disney La Sirenetta vedrà la star di The Undoing Noma Dumezweni in un nuovo ruolo. Da quando Alice nel paese delle meraviglie del 2010 si è rivelato un grande successo, la Disney ha deciso di rifare una buona parte dell’amato catalogo animato in live-action. Gli ultimi anni hanno visto aggiunte come La bella e la bestia, Il re leone e, più recentemente, Mulan. Il prossimo è La Sirenetta, un adattamento del classico del 1989. Lo show sarà incentrato sulla principessa sirena Ariel mentre sogna di far germogliare le gambe e avventurarsi sulla terraferma. La Sirenetta è in fase di sviluppo da un po’ di tempo, con l’inizio della produzione (e la sospensione durante la pandemia COVID-19) proprio l’anno scorso.

Halle Bailey sarà la protagonista principale

Halle Bailey (Grown-ish) interpreterà Ariel, mentre Melissa McCarthy interpreterà il ruolo della sua nemesi Ursula. Altri membri del cast includono Javier Bardem (King Triton), Daveed Diggs (Sebastian), Jacob Tremblay (Flounder). Oltre a Jonah Hauer-King (Prince Eric) e Awkwafina (Scuttle). Fino ad ora, il casting per La Sirenetta è rimasto vicino ai personaggi principali del film d’animazione originale, ma ora il remake sta prendendo provvedimenti per discostarsi dal materiale originale.

Secondo Deadline, Noma Dumezweni si è unita al cast de La Sirenetta. Il suo personaggio deve ancora essere rivelato, ma si nota che interpreterà qualcuno che non era nel film d’animazione. Nel corso dell’ultimo anno, Dumezweni si è guadagnata dei complimenti per i suoi ruoli in serie limitate ben accolte come Normal People di Hulu e The Undoing della HBO, l’ultima delle quali ha suscitato grande scalpore. Prima di tutto questo, Dumezweni è entrata sotto i riflettori internazionali quando è stata scelta per interpretare Hermione Granger in Harry Potter e la maledizione dell’erede.